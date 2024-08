Fatecs abrem inscrições para 127 vagas remanescentes em Americana e Sumaré

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado) de Americana e Sumaré abriram, nesta terça-feira (20), as inscrições para concorrer a 127 vagas remanescentes em cursos de graduação.

Os interessados devem realizar o cadastro nas unidades até 30 de agosto, uma vez que as convocações serão feitas em 5 de setembro e os matriculados ingressarão nas turmas já no segundo semestre deste ano.

Fatec em Americana tem 111 vagas remanescentes para graduação – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Vagas remanescentes são aquelas que não foram preenchidas ou que surgiram por desistência de algum estudante que estava matriculado.

Podem participar do processo de seleção candidatos que fizeram o Provão Paulista Seriado 3, em 2023, ou o Vestibular das Fatecs, para o segundo semestre de 2024.

Para ter direto à solicitação, o candidato deverá ter concluído o ensino médio ou a EJA (Educação de Jovens e Adultos). Além disso, o interessado não pode estar matriculado em outra instituição pública de ensino superior, em todo o território nacional.

Confira abaixo as vagas disponíveis em cada unidade:

Fatec Ministro Ralph Biasi – Americana (111 vagas)

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – manhã – 2 vagas

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – tarde – 11 vagas

Design de Moda – manhã – 19 vagas

Gestão Empresarial – manhã – 11 vagas

Gestão Empresarial – noite – 1 vaga

Gestão Empresarial – EaD (ensino à distância) – 1 vaga

Jogos Digitais – noite – 10 vagas

Logística – manhã – 20 vagas

Logística – noite – 1 vaga

Segurança da Informação – manhã – 16 vagas

Segurança da Informação – noite – 1 vaga

Produção Têxtil – noite – 18 vagas

Fatec Sumaré (16 vagas)

Logística Integrada – manhã – 11 vagas

Gestão de Recursos Humanos – noite – 3 vagas

Negócios e Inovação – noite – 2 vagas

Para se inscrever, em Americana é preciso preencher um requerimento de inscrição disponibilizado neste link e enviar em formato JPG, PNG ou PDF ao e-mail f004acad@cps.sp.gov.br com o assunto “Vagas Remanescentes”.

Já em Sumaré também é necessário preencher um documento, disponibilizado neste link, e enviar em formato JPG, PNG ou PDF ao e-mail f296acad@cps.sp.gov.br com o assunto “Vagas Remanescentes”.

É possível fazer esse cadastro pelo telefone (19) 3903-9401 ou 3903-9402, ou ir até a unidade, na Rua Rafael Rossi, 197, no Jardim Luiz Cia.

As convocações serão feitas por e-mail em 5 de setembro. As matrículas serão efetivadas entre os dias 9 e 11 do mesmo mês, e o candidato deverá levar uma foto 3×4 recente, RG, CPF, histórico escolar do ensino médio completo, título de eleitor e comprovante de votação da última eleição e reservista.