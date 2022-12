Fatec prorroga prazo de inscrição para o vestibular 2023

A Fatec (Faculdade de Tecnologia) prorrogou o prazo de inscrição do vestibular 2023 para a próxima terça-feira (20), às 15h. O Centro Paula Souza, organizador da prova, justificou que o adiamento se deve ao número baixo de concorrentes em algumas das 18,7 mil vagas oferecidas em todo estado de São Paulo.

Em Americana e Sumaré, as únicas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) que possuem unidades, são 600 vagas oferecidas em nove cursos gratuitos.

Em Americana, três cursos são abrangidos pela área de tecnologia da informação: análise e desenvolvimento de sistemas, com turmas nos períodos manhã e tarde; segurança da informação, também com salas matutinas e noturnas; e jogos digitais, apenas para a noite. Todas as turmas oferecerão 40 vagas, totalizando 200.

Também serão 40 vagas para cada curso do setor têxtil, que são: produção têxtil, apenas noturno, e design de moda, apenas matutino.

Por fim, na área de gestão, serão mais dois cursos: gestão empresarial, com turmas no matutino, no noturno e no ensino à distância, sendo que cada uma possui 40 vagas disponíveis; e logística, com 40 vagas no matutino e 40 no noturno.

Já em Sumaré, somente dois cursos são oferecidos e pertencem à área de gestão: gestão de negócios e inovação, com 40 vagas para a noite, e gestão de recursos humanos, com 40 vagas para a manhã e 40 para a noite.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.vestibularfatec.com.br. O único documento necessário é o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A taxa de inscrição é de R$ 91 e o exame acontecerá em 8 de janeiro, às 13 horas. Os locais de prova serão divulgados três dias antes da aplicação, no dia 5. A lista de convocação com a primeira chamada está prevista para o dia 18.

Podem tentar uma vaga na Fatec os candidatos que concluíram ou estão prestes a concluir o Ensino Médio ou o EJA (Educação de Jovens e Adultos). Entre os documentos necessários para a matrícula estão o histórico escolar ou o certificado de conclusão do Ensino Médio.