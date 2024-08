Farmácia Popular: remédios para hipertensão, diabetes e asma são os mais retirados na região

Os medicamentos mais retirados na RPT (Região do Polo Têxtil) por meio do programa Farmácia Popular são losartana potássica 50 mg, cloridrato de metformina 500 mg e sulfato de salbutamol 100 mcg, usados para tratamentos de hipertensão, diabetes e asma, respectivamente.

A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde ao LIBERAL. Só no mês passado, houve 2,1 milhões de retiradas gratuitas desses remédios nas farmácias credenciadas em Americana e Santa Bárbara d’Oeste – 860,6 mil para hipertensão, 777,3 mil para diabetes e 480,2 mil para asma.

Programa Farmácia Popular em Americana – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Em 10 de julho, o Governo Federal anunciou a disponibilização gratuita de novos medicamentos para colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. No entanto, segundo farmácias ouvidas pelo LIBERAL, o benefício ainda é desconhecido por parte da população.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com o Ministério da Saúde, o programa tem a finalidade de complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na atenção primária à saúde, por meio de parcerias com estabelecimentos da rede privada.

Esses estabelecimentos têm autonomia para definir os produtos em estoque de acordo com a demanda apresentada no território e negociação com os seus fornecedores.

Para ter acesso ao serviço, a pessoa deve comparecer em uma farmácia credenciada, identificada por meio da logomarca do programa, e apresentar um documento oficial com foto, número do CPF e a receita médica do SUS (Sistema Único de Saúde) ou de serviços particulares.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Atualmente, o Farmácia Popular oferta 41 itens, entre medicamentos, fraldas geriátricas e absorventes.

Até a recente mudança, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma e osteoporose eram gratuitos, além de anticoncepcionais e absorventes.

Desconhecimento

Na opinião da farmacêutica Fernanda Mariano, que trabalha em um estabelecimento na Vila Santa Catarina, em Americana, muitas pessoas ainda desconhecem o benefício.

“Geralmente, o próprio médico, no momento da prescrição, avisa que o paciente pode retirar o medicamento na farmácia credenciada, mas há casos em que a pessoa não sabe do benefício e o descobre somente no balcão”, afirma.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Thainá Honorato, balconista de uma farmácia no São Vito, também em Americana, diz que as pessoas sabem da gratuidade somente dos medicamentos mais comuns, que são para hipertensão e rinite. “Já atendi vários clientes que vieram para comprar e saem com o remédio de graça”, conta.

Já para os medicamentos mais recentes, a procura ainda é baixa, segundo o auxiliar administrativo Victor Lopes, que trabalha em outra farmácia no São Vito.

“Quando as pessoas procuram pela farmácia popular, geralmente pedem pelos mais comuns. Muitas pessoas ainda não sabem da inclusão dos novos medicamentos”.