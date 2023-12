Farmacêutica perde dinheiro ao acreditar que estava comprando videogame por R$ 750

Vítima acreditou estar comprando um Playstation 4 Slim pelo valor de R$ 750 - Foto: Image by InspiredImages from Pixabay

Uma farmacêutica de 34 anos, moradora de Sumaré, perdeu R$ 750 nesta segunda-feira (11), ao acreditar que estava comprando um Playstation 4 Slim por este valor. A vítima só percebeu que foi enganada ao tentar retirar o eletrônico em Americana.

Segundo informações da vítima em registro policial, nesta segunda-feira, ela viu o anúncio da venda do videogame em uma rede social e depois passou a conversar por WhatsApp com uma pessoa que se apresentou como Fabiano.

À farmacêutica o golpista explicou que o Playstation Slim estava na casa de sua irmã, no bairro Morada do Sol, em Americana. Ele justificou que o equipamento estava na casa dela, pois ela iria comprar o aparelho, mas queria parcelar, motivo pelo qual ele desistiu da venda. Ele então combinou com a vítima o pagamento via Pix. Acreditando ser verdade, a mulher fez a transferência.

Já à verdadeira dona do videogame, o estelionatário negociou a compra e explicou que uma funcionária sua retiraria iria ao local para retirar o aparelho e fazer o pagamento. A vítima então foi até a casa da proprietária do aparelho, onde descobriu ter caído em um golpe, pois a mulher afirmou que não tinha nenhum irmão ou muito menos estaria tentando comprar o eletrônico, conforme relatado pelo golpista anteriormente.

Na sequência a mulher procurou a unidade de Polícia Civil de Americana e as investigações serão conduzidas pelo 4° DP (Distrito de Polícia) de Sumaré.