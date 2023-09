Familiares reconhecem corpo que foi encontrado no Ribeirão Quilombo, em Nova Odessa

Foi identificado como sendo de Antônio Marcos Pereira Gomes, de 43 anos, o corpo que foi encontrado na manhã de segunda-feira (18), boiando no Ribeirão Quilombo, na região do bairro São Jorge, em Nova Odessa. Familiares estiveram no IML (Instituto Médico Legal) de Americana e fizeram o reconhecimento.

Antônio Marcos foi velado na manhã desta terça-feira (19), no Velório Municipal Berto Lira e o sepultamento foi às 13h15, no Cemitério da Paz. Ele era morador da Vila Lola, em Santa Bárbara, e estava em Nova Odessa para visitar a irmã, segundo apurou o LIBERAL.

Até o momento, a causa da morte é desconhecida e aguarda resultado de exames periciais para a conclusão. Há indícios de um ferimento na cabeça, entretanto, esse fato também é averiguado. O caso segue sob investigação.