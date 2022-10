Família pede ajuda para comprar andador para criança com síndrome rara

Uma família de Americana está reunindo doações para comprar um andador ortopédico para o filho, de 2 anos e dez meses, diagnosticado no ano passado com uma condição rara. Com baixa renda familiar, os pais promovem uma “vaquinha” on-line, com a expectativa de arrecadar R$ 26 mil.

Heitor foi diagnosticado com deficiência congênita de glicosilação tipo 2 N (CDG2N) – uma síndrome extremamente rara em todo o mundo. O LIBERAL chegou a publicar uma reportagem alertando para a condição e relatando as dificuldades financeiras da família, que atualmente vive no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste.

Cássia Graciele, Roberto e o filho Heitor: família pede ajuda financeira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Agora, a mãe do menino, Cássia Graciele da Silva Ferreiro, conta que ele vem sendo acompanhado pela Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana e tem atendimento médico gratuito através da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). Porém, Heitor apresenta hipoplasia cerebelar, que causa falta de equilíbrio. Tem dificuldade em permanecer sentado e ainda não pôde desenvolver habilidades para andar.

“Na Apae ele teve a oportunidade de experimentar diversos tipos de andadores e percebemos que com um deles o Heitor se adaptou perfeitamente. E é um andador que servirá até a adolescência dele, não precisaremos trocar conforme ele crescer, porque o andador vai se adaptando. Com esse, ele conseguiu andar, e por isso estamos lutando por ele”, explicou Cássia.

As condições cardíacas de Heitor também passam por investigação, demandando exames que a família não tem condições de pagar, como ecocardiograma e ultrassom do coração e do abdômen. Com retorno médico agendado em dezembro, eles esperam conseguir fazer os exames a tempo através do SUS (Sistema Único de Saúde), mas também buscam ajuda para realizá-los quanto antes por vias particulares.

O contato com a família pode ser feito através do celular (19) 98601-2109, diretamente com a Cássia, que está aberta a quem possa ajudá-los financeiramente.