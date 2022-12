Falta sem justificativa no 1º turno deixa 124 mil eleitores em situação irregular

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem 124,1 mil eleitores que não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições 2022 e perderam o prazo para justificar a ausência. A data limite era 1º de dezembro. Aqueles que não resolveram a pendência estão com a situação irregular com a Justiça Eleitoral.

Ao todo, eram 737.995 eleitores aptos a comparecer às urnas na RPT, que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. No entanto, 150,3 mil, o que corresponde a 20,37% do total, não foram votar no 1º turno.

O prazo concedido para justificativa é de 60 dias após fim do pleito, ou seja, os eleitores que se abstiveram de votar tinham até 1º de dezembro para fazer a justificativa. Porém, apenas 26,2 mil o fizeram, informou o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo nesta semana. Outros 124,1 mil estão irregulares.

Como o voto é obrigatório no Brasil, quem não vota e não justifica fica sujeito a uma série de restrições, como impossibilidade de se inscrever em concursos públicos, renovar matrícula em estabelecimentos de ensino, obter passaporte ou carteira de identidade e participar de concorrências públicas, entre outros.

Já os eleitores que não compareceram para votar no segundo turno têm até 9 de janeiro para justificar a ausência. Segundo o TRE, na RPT, são 120,8 mil pessoas nessa situação. O número é menor do que os que não justificaram no primeiro turno porque a abstenção caiu. Foram 144,5 mil ausentes no pleito que ocorreu em 30 de outubro. Desse total 23,6 mil já justificaram a ausência.

REGULARIZAÇÃO. O eleitor deve consultar sua situação eleitoral no site do TSE (tse.jus.br). Em caso de situação irregular, ou seja, por falta de justificativa, o eleitor deve pagar uma multa de R$ 3,50 ou fazer pedido de isenção se houver incapacidade econômica – neste caso, apenas em cartório eleitoral.

No caso da quitação do valor, é preciso esperar a identificação do pagamento pela Justiça eleitoral e o registro da quitação do débito pela zona eleitoral responsável pelo título. A situação ficará regular somente a partir desse registro no cadastro eleitoral.

Se a inscrição aparecer como “cancelado”, por conta de três ausências consecutivas sem justificativas, o eleitor deve pagar as multas e solicitar revisão ou transferência de domicílio eleitoral pelo atendimento on-line do TRE-SP para regularizar a situação. O procedimento

também está disponível em cartórios eleitorais, contudo, desde que seja feito um agendamento.