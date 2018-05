Falta de combustível afeta o transporte intermunicipal

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

Só metade da frota do transporte intermunicipal circulou na tarde desta quinta-feira, na RMC (Região Metropolitana de Campinas), em função da greve dos caminhoneiros, segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). Passageiros ficaram à espera de ônibus no Terminal Metropolitano de Americana por quase uma hora. O transporte urbano também terá redução hoje na cidade (30%) e já foi afetado em Sumaré e Hortolândia.

No Terminal Metropolitano, às 18h10, a copeira Célia Novaes ainda aguardava o ônibus que, em dias normais, deveria ter passado 50 minutos antes para o Jardim São Jorge, em Nova Odessa. “Tô desde às 17h20 esperando”, afirmou Célia. “Eu liguei à tarde inteirinha na EMTU e ninguém atendeu”.

Segundo passageiros, houve avisos de que poderia haver mudanças nos horários de ônibus por causa da greve dos caminhoneiros, que também deixou os coletivos sem combustível.

Pela manhã, de acordo com a EMTU, cerca de 60% dos coletivos estavam em circulação, índice reduzido para 50% no período da tarde.

O pedreiro Hamilton Santos, que mora em Santa Bárbara e pegaria ônibus às 18h10 em um dia comum, temia ter de esperar outro só as 19h30. Eram 18h20 quando um veículo parou e ele correu.

A VPT (Viação Princesa Tecelã), que opera o transporte urbano em Americana, anunciou que vai reduzir em 30% a frota de ônibus à disposição e fará um esquema semelhante ao de sábados.

Em Hortolândia, o sistema de transporte urbano já funcionou nesta quinta da mesma maneira que aos sábados, com intervalo mais extenso entre as saídas dos veículos. A escala de horários pode ser conferida no site www.hortolandia.sp.gov.br.

Em Sumaré, o transporte operou com 80% da frota nos horários de pico e 50% no restante do dia. A partir desta sexta, o serviço funcionará com 30% dos ônibus.