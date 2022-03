Falta de cimento asfáltico também impacta outras cidades da região

Além de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste também têm sido impactadas pelo problema no fornecimento do CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), material usado para a composição de massa asfáltica.

Em Nova Odessa, segundo a Secretaria Municipal de Obras, houve o atraso da nova etapa do Programa de Recape, que estava prevista para a última sexta-feira, mas ainda não foi iniciada pela empresa contratada devido à falta do produto.

Programa de Recape já beneficiou a Ampelio Gazzetta – Foto: Divulgação / Prefeitura de Nova Odessa

O trecho que deveria ter sido recapeado na sexta fica na Avenida Carlos Botelho, no Centro, entre os cruzamentos com a Rua Heitor Penteado e a Avenida João Pessoa. Diante disso, a administração também acredita que haverá atraso com relação aos trechos que seriam recapeados na sequência.

Em Santa Bárbara, a prefeitura apontou que, a exemplo de outros municípios, “também tem recebido quantidades menores de massa asfáltica”. Portanto, de acordo com o Executivo, o produto que chega à cidade está sendo usado apenas no serviço de tapa-buraco.

A falta do CAP tinha sido relatada pela Prefeitura de Americana na última quinta. Conforme nota divulgada pela administração, a situação comprometeu os serviços de recapeamento, tapa-buraco e reparo de asfalto no município. O Executivo ainda destacou que a única fornecedora do produto é a Petrobras.

Na sexta, procurada pela reportagem, a estatal reconheceu que existe um problema na produção na Replan (Refinaria de Paulínia), mas informou que o material pode ser comprado nas refinarias de Betim (MG) e Duque de Caxias (RJ). A empresa espera retomar a produção em Paulínia ainda neste mês.

As prefeituras de Nova Odessa e Santa Bárbara se posicionaram sobre o assunto nesta segunda-feira (7), em resposta ao LIBERAL.

Após o fechamento desta reportagem, nesta terça, a administração de Sumaré comunicou que houve uma diminuição na quantidade de CAP recebida pelo município. “Em março, diariamente eram de seis a sete caminhões, com média de 18 toneladas de produtos; este mês, são por volta de quatro caminhões”, disse, em nota.

Os serviços, portanto, sofreram uma “pequena” redução, segundo o Executivo, que tem priorizado vias de maior fluxo e que apresentam mais problemas. “A prefeitura pede a compreensão da população, assim que a situação for regularizada os serviços retornarão ao ritmo intenso por toda a cidade”, afirmou.

Também nesta terça, a Prefeitura de Hortolândia informou que “a escassez deste insumo comprometeu a cronograma de atividades das equipes de tapa buraco, além da implantação de lombadas e lombofaixas no município, contudo existe a expectativa de que o recebimento de CAP seja normalizado nesta semana”.