Falta de chuva coloca abastecimento nas cidades da região em alerta

Manutenção do abastecimento dos municípios vai depender do consumo consciente, segundo alerta do Consórcio PCJ

O período de estiagem tem contribuído para deixar a região em atenção. O Sistema Cantareira já está com 32,9% de sua capacidade, cujo limite é de 40%. A manutenção do abastecimento das cidades vai depender do consumo consciente, segundo alerta do Consórcio PCJ, formado pelas bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. A previsão de chuvas é para outubro. No entanto, em 2021 elas vieram somente em dezembro.

Francisco Lahóz, secretário-executivo do Consórcio PCJ, destaca que nos últimos cinco anos as chuvas estão cada vez menores. “Em 2021, por exemplo, o Cantareira fechou com 37%, e 47% em 2020. Não estamos conseguindo fazer a reposição do lençol freático”, diz.

Trecho do Rio Piracicaba que passa por Americana – Foto: Claudeci Junior / LIBERAL

Segundo ele, se houver o consumo com responsabilidade, Americana não terá problemas no abastecimento, pois continua com a captação regularizada do Rio Piracicaba.

Em encontro com técnicos do Consórcio PCJ, nesta quarta, em Americana, o prefeito Chico Sardelli (PV) e o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos Cesar Gimenez Zappia, destacaram as ações de educação ambiental e conscientização, assim como obras para garantir maior disponibilidade hídrica.

“Mas é fundamental que haja esse trabalho conjunto entre as cidades da região, já que sofremos com a poluição de outros municípios no Ribeirão Quilombo e no Rio Atibaia, que afeta a nossa Represa do Salto Grande”, disse Chico.

Nas demais cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Lahóz considera que não devem passar por situações críticas. Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa contam com reservatórios próprios. Já Hortolândia e Sumaré usam uma adutora da Sabesp que faz a captação do Rio Jaguari.