Expoflora está de volta após dois anos de pausa

Depois de dois anos de pausa, devido à pandemia da Covid-19, a 39ª edição da Expoflora, em Holambra, volta com os atrativos já conhecidos do público somados às novidades cultivadas por mais de 450 produtores. A expectativa é receber 240 mil pessoas na exposição, que foi aberta ao público na sexta-feira, 2, e vai até 25 de setembro.

Antiga colônia holandesa, com pouco mais de 15 mil habitantes, o município concentra cerca de 70% da comercialização de flores e plantas ornamentais do Brasil. Esta edição da Expoflora possibilita a geração de 7 mil vagas de emprego diretas e indiretas e reflete em cerca de R$ 200 milhões nas cidades localizadas em um raio de até 180 quilômetros de Holambra, considerando a alta taxa de ocupação de hotéis, bares, restaurantes e comércios, segundo a organização.

Mais de 30 novidades em flores e plantas ornamentais são apresentadas aos visitantes, que têm a oportunidade de ter contato direto com os produtores e de viver uma experiência imersiva neste mercado e na cultura holandesa.

São flores de corte como uma rosa inglesa com mais de 200 pétalas, ou nas cores verde e amarela – desenvolvidas tendo em vista a Copa do Mundo neste ano. Gypsophila, o popular mosquitinho, aparece em uma versão decorada com glitter. Diversas espécies de flores tinturadas ou maquiadas com tecnologia testada e begônias com formatos e cores distintas, que até mudam de cor no escuro, adquirindo tom azulado.

Elas estão espalhadas pelos jardins do parque, que tem mais de 250 mil metros quadrados, na Exposição de Arranjos Florais, na Mostra de Paisagismo e Decoração, nos carros alegóricos da Parada das Flores, penduradas nas árvores, decorando mesas dos restaurantes e no Shopping das Flores, onde podem ser adquiridas.

“A Expoflora é uma exposição, nosso objetivo é mostrar as flores para fomentar o comércio no Brasil inteiro. Fazer com que as pessoas levem mais flores as suas casas, do Oiapoque ao Chuí. Para você ver como combinar flores em diferentes arranjos e levar isso para o seu evento e casa”, destacou Vera Longuini, uma das porta-vozes da exposição, aos jornalistas, no evento de apresentação promovido na última quinta-feira (1º).

“É como se fosse a Fashion Week das flores, vem para mostrar as novidades, as tendências em cores, as texturas e cheirinhos maravilhosos para a gente espalhar pelos ambientes”, completou.

Segundo Vera, as novidades apresentadas neste ano foram represadas durante a pandemia, um período marcado inicialmente pelo desespero do setor e depois pela valorização das flores. “Campanhas mostraram que as flores ajudam a curar a depressão, embelezam o ambiente, agradam e eram muito importantes naquele momento”, justificou a porta-voz.

“A festa projetou Holambra no cenário nacional e começou antes mesmo de o município ser emancipado. Hoje, é considerado uma estância turística e vem se consolidando cada vez mais no cenário nacional”, falou o prefeito de Holambra, Fernando Capato, que também elogiou a realização do evento.

Além das flores, setor gastronômico é atrativo para quem visita a Expoflora – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

ATRAÇÕES. Na Expoflora, atrações como a Parada de Flores ou a Chuva de Pétalas prometem experiências únicas e com potencial para render muitas fotos e selfies. A Parada, pontualmente às 16h, é formada por três carros alegóricos decorados com muitas flores que conduzem o visitante à Chuva de Pétalas. Em cada espetáculo são 150 quilos de pétalas coloridas, que correspondem a 18 mil botões de rosas. Diz a tradição que quem consegue pegar uma pétala ainda no ar tem um desejo realizado.

Outra opção é um passeio turístico informativo pela cidade de Holambra, com visita ao Magic Garden Holambra, com seus canteiros temáticos – com o preço único de R$ 40. Durante a Expoflora, o Museu Histórico-Cultural de Holambra também é integrado ao parque.

O contato com a cultura holandesa é intenso na exposição. Nos palcos instalados próximos às praças de alimentação, diariamente a partir das 14h30, o visitante pode conferir apresentações de danças típicas holandesas de diferentes regiões, com grupos tipicamente vestidos – incluindo os sapatos vermelhos de madeira. Os palcos também recebem apresentações de dança do ventre, arte drag e fanfarra.

Dentre as 16 lanchonetes e sete restaurantes, também existem opções com comidas típicas holandesas, como a tradicional bolacha stroopwafel (waffle recheado com caramelo) com novas e diferentes coberturas, doces tradicionais com flores comestíveis e pratos com ingredientes típicos como batatas, salsicha Frankfurter, chucrute, croquete de frango e joelho de porco.

Evento tem espaços decorados com flores que servem de cenário para fotos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal.JPG

SERVIÇO. A 39ª Expoflora acontece de sexta-feira a domingo até o dia 25 de setembro, e nos dias 7 e 8 (quarta e quinta-feira, aproveitando o feriado da Independência do Brasil), sempre das 9 às 19 horas, no Parque da Expoflora, com entrada pelo estacionamento em frente ao Moinho dos Povos, na cidade de Holambra.

Os ingressos custam R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira); há condições especiais para grupos. Informações podem ser conferidas pelo site expoflora.com.br.

Considerando a extensão do parque, vestir roupas leves e sapatos confortáveis é o melhor conselho aos visitantes.

O estacionamento oficial tem capacidade para 5 mil veículos de passeio, motos e vans, com seguro contra roubo, em sistema rotativo. A cobrança é feita por diária: R$ 60 para carros e motos e R$ 100 para vans, pagos através do Sem Parar, Ingresso Rápido ou dinheiro.