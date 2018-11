Expectativa é que 22 mil passem por cemitérios

Os cemitérios de Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste devem receber 22 mil visitantes amanhã, dia de Finados. As estimativas foram feitas pelas prefeituras, que realizaram nas últimas semanas intervenções de limpeza e pintura. A Prefeitura de Americana não divulgou uma estimativa de público.

Em Nova Odessa, a expectativa é 12 mil pessoas amanhã e 35 mil durante os três dias de feriado prolongado. “Estamos fazendo de tudo para receber bem os nossos milhares de visitantes neste período, que é um momento de muita emoção”, explica o administrador do cemitério, José Carlos Leandro. Quatro missas serão realizadas ao longo do dia (às 7h, 9h, 11h e 16 horas). Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Segundo a coordenadora do setor de Zoonoses, a veterinária Paula Faciulli, no período da manhã, desde às 7 horas, os visitantes receberão panfletos e serão instruídos sobre como proceder com os vasos de flores para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chinkungunya e zika.

Em Santa Bárbara, os cemitérios públicos Campo da Ressurreição (Central) e da Paz (Cabreúva) devem receber 10 mil visitantes. A limpeza dos túmulos deve ser concluída até às 17 horas desta quinta-feira. Para facilitar a chegada e a saída dos visitantes, a prefeitura fará a interdição parcial de vias de acesso. No caso do Cemitério Central, haverá interdição parcial da Avenida Pérola Byington (meia faixa). Já o Cabreúva terá interdição total no sentido bairro-centro. Como rota de desvio, os condutores devem utilizar vias do Jardim Batagin ou do Residencial Furlan.

Apesar de não divulgar uma previsão de visitantes, a Prefeitura de Americana também realizou intervenções nos cemitérios sob sua responsabilidade. Já foram realizadas dedetização, limpeza e pintura de guias nos cemitérios e a equipe de funcionários estará nos locais prestando as informações necessárias. A Gama (Guarda Municipal de Americana) vai intensificar as rondas nas proximidades.