Ex-prefeito de Nova Odessa, Bill reassume o comando da Agemcamp

Diretor já havia ocupado o cargo em 2021, entre janeiro e agosto, e retorna no lugar de Odair Dias, ex-vereador de Americana

Ex-prefeito de Nova Odessa, Benjamim Bill Vieira de Souza reassumiu nesta segunda-feira (14) a direção-executiva da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), autarquia do governo estadual que visa apoiar o desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Bill já participou de reunião nesta segunda-feira, em Campinas – Foto: Divulgação

Bill já havia ocupado o cargo em 2021, entre janeiro e agosto, e vinha desempenhando a função de assessor especial da Casa Civil. Em seu retorno ao comando da agência, ele entra no lugar de Odair Dias, ex-vereador de Americana.

“Apesar de já conhecer a estrutura e o funcionamento da Agemcamp, é um desafio, mais uma vez. Conseguimos, na primeira oportunidade, agregar novos parceiros e desenvolver novos projetos, como a conquista dos R$ 18 milhões para ações de enfrentamento à pandemia, na área social, pelos municípios”, disse o ex-prefeito via assessoria de imprensa.

Nesta segunda, Bill participou da primeira das três audiências públicas do PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da RMC, em Campinas. “O objetivo é promover uma região metropolitana sustentável e coesa, inovadora e competitiva, inclusiva e resiliente”, afirmou.

Os outros dois encontros acontecem em Americana, na quarta, e Jaguariúna, na sexta. Mas antes, nesta terça, ele comandará uma reunião do Conselho de Desenvolvimento da RMC, em Valinhos.

A mudança na Agemcamp acontece menos de um mês após uma reunião frustrada do conselho, na qual esperava-se a presença do secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, para um debate sobre a implantação do Hospital Metropolitano. Porém, ele não compareceu.