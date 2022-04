Ex-deputado e ex-prefeito de Piracicaba, Mendes Thame morre aos 75 anos

O ex-deputado federal e ex-prefeito de Piracicaba, Antônio Carlos de Mendes Thame, morreu na manhã desta quinta-feira (28), aos 75 anos. O político deixa a esposa, Nancy Ferruzzi Thame, e a filha Sofia Ferruzzi Thame. A Prefeitura de Piracicaba confirmou o falecimento e decretará luto oficial de três dias. A causa da morte não foi divulgada.

Mendes Thame foi professor universitário, agrônomo e advogado. Era piracicabano, nascido em 13 de junho de 1946. Foi prefeito de Piracicaba por um mandato, 1993 a 1996 e sete mandatos como deputado federal por São Paulo, dentre eles deputado constituinte, além de ter sido secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras do estado de São Paulo, na gestão de Mário Covas, e o primeiro presidente dos Comitês PCJ, onde exerceu dois mandatos.



Como prefeito de Piracicaba, implantou os Clubins, que ofereciam atividades para crianças no contraturno escolar e atendiam mais de 5.000 crianças, ampliou o número de vagas para crianças nas escolas e asfaltou diversos bairros.

Político faleceu na manhã desta quinta-feira; causa da morte não foi divulgada – Foto: Divulgação/Prefeitura de Piracicaba

Dentre suas atividades parlamentares estão a participação da Assembleia Nacional Constituinte, de 1987 a 1988; autoria do projeto que criou o Microempreendedor Individual (MEI) e autor da emenda que permitiu o aumento de etanol na gasolina, beneficiando o meio ambiente e setor sucroalcooleiro. Foi coordenador da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural; Presidente do Comitê Executivo, Capítulo Brasileiro, do Global Organization Of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), além de participar de diferentes comissões parlamentares.

Em nota divulgada, o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) lamentou a morte do político. “Minhas sinceras homenagens ao amigo, professor, ex-prefeito e ex-parlamentar, Mendes Thame, que nos deixou hoje. Foi um grande homem público. Conhecedor profundo dos temas de saneamento. Sério e competente, uma das mentes regionais que abrilhantou seu tempo. Tive a honra de ser seu parceiro, como deputados, por muitos anos em grandes lutas durante a vida pública. Vai fazer muita falta. Meus sentimentos a todos os amigos e familiares”,disse.

O velório será realizado na Câmara de Piracicaba a partir das 15 horas. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira, com saída às 9h30 em direção ao Cemitério da Saudade.