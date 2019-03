Evento em Americana e Sumaré esclarece sobre IR neste sábado

As cidades de Americana e Sumaré recebem neste sábado, das 8 às 13 horas, mais uma edição do Declare Certo, evento organizado na região pelo Sescon Campinas (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas da Região Metropolitana de Campinas), que visa esclarecer dúvidas da população sobre a declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, que já pode ser entregue desde o último dia 7.

Em Americana o evento será realizado na Praça Basílio Rangel, no Centro, em frente ao Terminal Metropolitano da Avenida Dr. Antônio Lobo. Já em Sumaré, o Declare Certo atende na Praça Manoel de Vasconcelos, também na região central da cidade.

De acordo com Evandro Figueiredo Forti, presidente da Aescon (Associação das Empresas de Serviços Contábeis) de Americana, que apoia e atua no evento neste sábado, juntamente com a Unisal, a declaração do imposto é uma preocupação para boa parte da população e, desta forma, a ideia é ajudar a esclarecer todas as dúvidas.

“É uma preocupação muito grande que as pessoas têm quanto à realização e à transmissão da declaração. O grande intuito desse encontro é realmente esclarecer as dúvidas que as pessoas têm, dando orientação necessária”, explicou Forti.

Além do Declare Certo em Americana e Sumaré, o Sescon promove o trabalho em Itatiba e Campinas, nos dias 23 de março e 4 de abril, respectivamente.