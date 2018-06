Etecs divulgam gabarito de vestibulinho do 2º semestre

O gabarito da prova do processo seletivo do segundo semestre de 2018 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) já está nos sites www.cps.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br. Nesta segunda-feira (25), a partir das 14 horas, será divulgado o gabarito da prova para avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo, também na internet.

O gabarito oficial da prova teste para os cursos de especialização de nível médio será divulgado no site do Centro Paula Souza (CPS) na terça-feira (26), a partir das 14 horas. Foto: Gastão Guedes / Divulgação

Ao todo, são 47,3 mil vagas em todo o Estado de São Paulo, das quais 1.240 são para as cidades de Americana, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, que formam a RPT (Região do Polo Têxtil), divididas em 31 cursos.

Classificação

No dia 5 de julho, a lista de convocados para a prova de aptidão dos cursos técnicos de Canto, Dança e Regência estará na Etec onde o candidato pretende estudar e também na internet. Foto: Arquivo / O Liberal

No dia 16 de julho será divulgada a lista de classificação geral para quem se inscreveu no primeiro módulo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA, nos demais cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online) e no processo de avaliação e certificação de competências para acesso às vagas remanescentes do segundo módulo.

A lista de classificação geral para os inscritos nos cursos de especialização também será divulgada na Etec em que o candidato pretende estudar.

Os convocados devem fazer a matrícula em horário definido pela unidade de ensino nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada:

* 1ª lista de convocação e matrícula: 17 e 18 de julho de 2018

* 2ª lista de convocação e matrícula: 19 e 20 de julho de 2018

A lista completa de documentos necessários para matrícula para os cursos convencionais, para cursos de especialização e para as vagas remanescentes do 2º módulo estão disponíveis no site da Etec.

Com informações da assessoria de comunicação do Centro Paula Souza.