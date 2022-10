Etecs disponibilizam mais de 2 mil vagas para a Região do Polo Têxtil

As inscrições para o processo seletivo das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Estado de São Paulo estão abertas. Ao todo, serão disponibilizadas 2.008 vagas na RPT (Região do Polo Têxtil), para cursos técnicos, integrados e de ensino médio. As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 18 de novembro.

Em Americana, 720 vagas serão preenchidas. Santa Bárbara d’Oeste tem 528 e Nova Odessa conta com 400. além disso, Sumaré terá 40 oportunidades e Hortolândia recebe 320.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Dentre os cursos técnicos disponíveis estão administração, contabilidade, desenvolvimento de sistemas, design de interiores, edificações, enfermagem, informática, marketing, mecânica, nutrição e dietética, qualidade, recursos humanos, segurança do trabalho, serviços jurídicos e química.

As vagas são para os períodos da manhã, tarde e noite. O candidato pode se inscrever de forma online, através do site vestibulinhoetec.com.br, mediante pagamento da taxa de R$ 33. A prova será realizada em 18 de dezembro, às 8h, e terá três horas de duração.

VAGAS:

Americana Administração (40), Contabilidade (40), Design de Interiores (40), Edificações (40), Mecânica (40) e Segurança do Trabalho (40) Santa Bárbara Administração (40), Desenvolvimento de Sistemas (40), Enfermagem (40), Marketing (40), Química (40), Recursos Humanos (40) e Serviços Jurídicos (36) Nova Odessa Administração (40), Informática (40), Qualidade (40), Recursos Humanos (40) e Segurança do Trabalho (40) Sumaré Administração (40) Hortolândia Administração (40), Informática (40), Nutrição e Dietética (40)

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.