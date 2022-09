Estupros de vulnerável têm aumento de 27% na região

Foram 109 casos de janeiro a agosto, contra 86 no mesmo período de 2021

Os casos de estupro de vulnerável registrados na RPT (Região do Polo Têxtil) totalizaram 109 ocorrências entre janeiro a agosto. O número corresponde a alta de 27% em relação ao mesmo período do ano passado, que computou 86, segundo estatística divulgada nesta segunda-feira pela SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública) de São Paulo.

Na região, Hortolândia foi a cidade com o maior número das denúncias, com 49 ocorrências, seguida de Sumaré (25), Americana (19), Santa Bárbara d’Oeste (14) e Nova Odessa com 2, neste ano.

A SSP esclarece, em nota, que as forças de segurança paulistas estão empenhadas diuturnamente no combate à todas as modalidades criminosas, incluindo o estupro.

O delegado da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Americana, José Donizeti de Melo, analisa que o número de registros não representa o aumento dos casos, mas sim das denúncias.

“Americana, por exemplo, conta com uma rede de apoio no combate à violência doméstica, que também envolve os casos de estupros. Essa iniciativa tem contribuído para as notificações, que nesse momento pode representar um aumento nos registros, mas devido à repressão, essa quantidade deve diminuir em pouco tempo”, destaca.

Melo relata ainda que a DDM tem contato com o auxílio do Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais) da Gama (Guarda Municipal de Americana) e com o Comitê “Americana Por Elas” para criarem um protocolo de atendimento para a criança e o adolescente.

EM CASA. A psicóloga Érika Penha, especialista em crianças, explica que o estupro de vulnerável sempre existiu, mas as campanhas de conscientização têm encorajado na hora de denunciar.

“Infelizmente, na maioria dos casos, os abusados estão dentro de casa. São padrastos, tios, avós e até pais. Esses tipos de crimes causam sequelas para o resto da vida e por isso precisam de acompanhamento”.