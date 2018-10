Estudantes têm até o dia 31 para solicitar Passe Livre Metropolitano 2018

Estudantes que utilizam ônibus metropolitano e ainda não solicitaram o Passe Livre ou Passe Escolar, que dá direito ao pagamento de meia-tarifa no transporte público, têm o prazo até dia 31 de outubro para realizar a solicitação no site www.emtu.sp.gov.br.

As instituições de ensino também têm o mesmo prazo para realizarem o cadastro de estudantes e professores pelo portal, procedimento necessário para viabilizar a solicitação do benefício.

Serão liberadas cotas para os meses de novembro e dezembro. Quem tiver interesse em continuar utilizando o benefício em 2019, deve revalidar o pedido no início do próximo ano.

Em 2018, a solicitação do benefício foi aprimorada e passou a ser feita por meio digital. Os documentos devem ser digitalizados e anexados no momento em que o formulário online estiver sendo preenchido. A dica é que o estudante já deixe essa documentação salva em um arquivo no computador para agilizar o processo de envio das imagens à EMTU.

Como solicitar o benefício

Para solicitar o Passe Livre por baixa renda, o interessado deve acessar o portal www.emtu.sp.gov.br e verificar se o seu perfil atende aos requisitos exigidos pela legislação. Em caso positivo, deve preencher o formulário de cadastramento com a composição de renda familiar (rendimento de cada membro da família), situação ocupacional e encaminhar a documentação exigida que comprove todas as informações.

Se a renda per capita for inferior a 1,5 salário mínimo (R$ 1.431,00), o cadastro é concluído e é gerado o boleto no valor de R$ 21,35. Se o solicitante não atender aos requisitos, o pedido pode ser feito para o Passe Escolar (meia-tarifa), com pagamento de taxa no mesmo valor.

Todas as informações sobre a concessão do benefício estão disponíveis no link www.emtu.sp.gov.br/passe.