Estudantes fazem Saresp nesta terça e quarta-feira

A Secretaria da Educação aplicará nesta terça e quarta-feira as provas do Saresp 2018 (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), que medem o domínio e habilidades básicas dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática.

Neste ano, mais de 1 milhão de alunos matriculados nos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio foram convocados para a realização do exame. Estudantes matriculados no SESI, redes municipais e particulares conveniadas também foram convocados para realizarem as provas.

Os exames são aplicados em todas as 5 mil unidades da rede. Os resultados por escola auxiliam a Secretaria de Educação a monitorar os avanços, planejar os programas de formação continuada e estabelecer metas para rede.

No primeiro dia de prova, os alunos do 3º e 5º anos do Fundamental irão realizar os exames de Língua Portuguesa, enquanto os do 7º e 9º anos do Fundamental e da 3ª série do Médio fazem da prova de Matemática. No segundo dia do Saresp, os alunos fazem a prova da outra disciplina.

Estrutura das provas

Os estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental farão prova de Língua Portuguesa com oito itens de respostas construídas e cinco de múltipla escolha. Em Matemática o caderno é dividido em 13 itens de resposta construída e cinco de múltipla de escolha.

Para os alunos dos 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio respondem a 24 itens de múltipla escolha de Língua Portuguesa e outros 24 de Matemática.

Horário da prova

As datas do Saresp são dias letivos normais. Os exames são aplicados sempre no início das aulas de cada turno (manhã, tarde ou noite).

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental terão 3 horas e meia para resolver as questões. A duração para as demais etapas é de duas horas. Estudantes com deficiência podem solicitar uma hora a mais e também têm direito a cadernos de provas acessíveis.