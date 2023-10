Estudantes da região são pré-selecionados para Olimpíadas Internacionais de Astronomia

Escola Professora Risoleta Lopes Aranha teve dois estudantes pré-selecionados - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Depois da disputa nacional, 12 alunos de escolas estaduais de Americana e Sumaré estão pré-selecionados para participarem das Olimpíadas Internacionais de Astronomia em 2024. Eles deverão fazer três provas online, que serão realizadas até dezembro deste ano.

Em todo Brasil, 28 mil estudantes do 9º ano e do ensino médio de escolas públicas e particulares foram pré-selecionados para as provas da fase online. Desses, 1.018 estão matriculados em unidades da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo), sendo 173 na região de Campinas.

Segundo a secretaria, estão na lista da seletiva os estudantes de ensino médio que obtiveram nota igual ou superior a sete e os do 9º ano com nota igual ou superior a nove na 26ª Olimpíada Brasileira de Astronomia.

Dois alunos de 15 e 16 anos da Escola Estadual Professora Risoleta Lopes Aranha, no Jardim São Domingos, em Americana, vão realizar as provas. A professora Andréa Bueno Vassalo diz que os estudantes estão se preparando bastante.

“O ideal seria que toda escola tivesse a oportunidade de participar, mas não foi possível. No nosso caso, a coordenação escolheu os 9º anos. No total, 150 alunos participaram, mas dois passaram para a próxima fase”, conta.

Andréa diz, ainda, que os estudantes estão tendo uma excelente oportunidade de conhecimento, que poderá mudar suas vidas. “No ano passado, por exemplo, o aluno que ficou com a medalha de ouro [na Olimpíada Brasileira] conseguiu uma vaga na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas). São chances que ultrapassam os muros da escola”, completa.

Em Americana, também passaram para próxima etapa alunos das escolas estaduais Professor Constantino Augusto Pinke, no São Luiz (um aluno); Professora Olympia Barth de Oliveira, no Jardim Ipiranga (um); Professor Silvino José de Oliveira, na Vila Cordenonsi (três); Professora Clarice Costa Conti, no Zanaga (três); e Professora Ornella Rita Ferrari Sacilotto, no Parque Universitário (dois estudantes).

Já em Sumaré, um aluno da escola Dom Jayme de Barros Câmara, no Jardim São Carlos, também vai participar.

Serão convidados para a fase presencial entre 150 a 200 jovens com as melhores médias nas três provas online. Prevista para março de 2024, no município de Barra do Piraí (RJ), a etapa inclui avaliações teóricas, observacionais reais ou planetário e de carta celeste.

Ao final, a comissão definirá o grupo de 40 estudantes devem participar do chamado “Treinamento”, incluindo cinco meninas do ensino médio, cinco estudantes de escolas públicas do ensino médio e cinco estudantes da 1ª série do ensino médio com as maiores pontuações na seletiva.

Os treinamentos também terão caráter classificatórios, pois escolherão as duas equipes que vão representar o Brasil na 17ª IOAA (sigla em inglês para Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica) e na 16ª OLAA (Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica).