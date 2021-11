Estudante de Indaiatuba vence concurso do Hospital de Amor de Barretos

28 out 2021 às 10:08 • Última atualização 28 out 2021 às 10:18

A estudante Maria Eduarda Gomes, de 15 anos, da Escola Estadual Professor Doutor Camilo Marques Paula, de Indaiatuba, é vencedora o 9° Concurso de Redação do Hospital de Amor, de Barretos.

A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada na quarta-feira (27), no estúdio do CMSP (Centro de Mídias SP).

Maria produziu o texto com orientação da professora Patrícia Torres – Foto: Divulgação

Com o tema “Vacina: uma dose de amor da ciência para a humanidade”, a competição recebeu 13.293 mil inscrições, a maioria de alunos provenientes da rede estadual.

Maria produziu o texto “Vacina: isso sim é empatia”, com orientação da professora Patrícia Torres. Ambas receberam como prêmio um notebook. A estudante também fará um estágio de três dias nos laboratórios do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular (CPOM), do Hospital de Amor.

Maria Eduarda Gomes pretende cursar medicina e afirma que o estágio no Hospital de Amor foi um dos principais incentivos para participar do concurso. “Foi incrível ganhar, mas foi incrível também aprender e pesquisar. Uma simples redação te mostra tua capacidade e como as pessoas se importam com você”, afirma.

Foram premiadas também Maria Eduarda Paz de Souza (2º lugar), da EE Senador João Galeão Carvalho Cidade, de Santo André; Suiany Rodrigues Borin (3º lugar), da EE Profª Maria Conceição Aparecida Basso Cidade, de Fernandópolis; Letícia Colugnati Del Bianco (4º lugar) do Colégio Liceu Barretos, de Barretos; e Manuela Pereira Pinotti (5º lugar), da EE Zulmira da Silva Salles Cidade, de São José do Rio Preto.

Sobre o concurso

O Concurso de Redação do Hospital de Amor teve início em 2013, com o intuito de difundir o conhecimento, popularizar a ciência e estimular os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental à investigação científica, especialmente em relação ao câncer e à saúde.

Neste ano, o objetivo do concurso foi informar os estudantes sobre os benefícios da vacina, seu contexto histórico e, principalmente, sobre as evidências de sua eficácia na prevenção da Covid-19.

Sobre este tema, estudantes do 9º ano do ensino fundamental foram convidados a escrever, com a supervisão de um professor orientador. Temas como empatia, sentido de coletividade, importância da ciência, o cuidado consigo e com os outros estão entre os assuntos abordados pelas redações classificadas.