Estrada vicinal entre Nova Odessa e Americana acumula lixo

Situação tem gerado reclamações entre os moradores do bairro Cachoeira, na região da Represa Recanto

ABANDONO. Além do lixo, a estrada vicinal também é usada para desova de animais mortos - Foto: Divulgação

A situação de trechos da estrada vicinal Martins Camargo, que liga Nova Odessa com Americana, tem gerado reclamações entre os moradores do bairro Cachoeira, na região da Represa Recanto.

A autônoma Caroline Tomé, 36 anos, disse que seu pai e a avó moram na área há muitos anos e informou que a situação da estrada piorou muito recentemente.

“Está ficando inviável passar por ali. Na gestão passada, passavam duas vezes ao mês para limpar. Agora não estão indo e está formando valetas enormes devido às chuvas e à sujeira sem fim”, afirmou.

“A estrada é um acúmulo de lixo e até de animais mortos. Esses dias tinha um bezerro enorme jogado na estrada. O cheiro é horrível. O problema é que, quando chove, a sujeira desce e ali tem uma nascente”, reclama.

A Prefeitura de Nova Odessa foi questionada pelo LIBERAL a respeito das condições da via, mas não respondeu até o fechamento desta edição.

