Estrada no limite de 3 cidades vira ponto de descarte de lixo

O trecho em terra da Estrada Ernesto de Cillo voltou, esta semana, a ser ponto de descarte irregular de lixo. O local – que fica no limite entre Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa – é um dos mais conhecidos pontos para essa prática na RPT (Região do Polo Têxtil). Mesmo assim a fiscalização não consegue impedir o acúmulo de resíduos.

Imagens recebidas pelo LIBERAL mostram sacolas plásticas, roupas, restos de construção civil, madeira e até pedaços de sofá espalhados entre o espaço por onde passam os carros e as plantações de cana-de-açúcar. Foto: Divulgação

A disposição de resíduos como esses em áreas inadequadas fere os códigos de postura dos três municípios, além de legislações ambientais federais. As punições na esfera administrativa são multas, que podem chegar a R$ 2 mil, além da abertura de investigação policial se for constatado dano ao meio ambiente ou a saúde pública.

Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Santa Bárbara não soube informar se o trecho onde foi feito o novo descarte irregular fica no território barbarense. “A prefeitura não recebeu nenhum pedido de limpeza. Não é possível informar se a área está em território barbarense, já que a fronteira envolve também Americana e Nova Odessa. Tempos atrás a prefeitura cercou uma área naquela região, onde as pessoas descartavam entulhos irregularmente e plantou diversas mudas de árvores”, afirmou em nota.

A cidade dispõe de quatro ecopontos – locais corretos para a destinação da maior parte do material encontrado no trecho – que ficam nos bairros Planalto do Sol, Nova Conquista, Parque Olaria e Jardim Gerivá.

Já a assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana não se posicionou sobre o problema até o fechamento desta reportagem.