Estiagem pode causar intermitência no fornecimento de água em Americana, diz DAE

O período de estiagem na região, que vem desde abril deste ano, pode causar intermitência no fornecimento de água em Americana, disse o DAE (Departamento de Água e Esgoto) ao LIBERAL nesta segunda-feira (14). Ainda segundo a autarquia, a falta de chuvas tem impactado na vazão do Rio Piracicaba e na qualidade da água captada.

A situação já tinha sido informada pelo departamento neste domingo (13), quando houve reclamações de falta de água na região da Praia Azul, Chácara Letônia, Parque Novo Mundo, Cidade Jardim e Jardim Ipiranga.

“Esse cenário [da queda na qualidade da água] tem afetado o tempo de filtração, sendo necessário a lavagem de filtros e decantadores até cinco vezes mais que o normal”, relatou a autarquia.

O DAE ainda afirmou que o racionamento “a princípio está descartado”, mas reconheceu a possibilidade de intermitência, principalmente em bairros distantes da ETA (Estação de Tratamento de Água), na Vila Cordenonsi.

Uma equipe do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) do Estado foi solicitada pela prefeitura para propor melhorias no sistema de tratamento.

Nova Odessa não descarta racionamento e Sumaré tem bons níveis

Outra cidade da região que está sofrendo com a estiagem é Nova Odessa. Ao LIBERAL, a Coden Ambiental, responsável pelo serviço no município, informou que os níveis dos reservatórios estão no estado de “alerta”, mas até o momento não estão afetando o abastecimento.

Apesar disso, a hipótese de racionamento não está descartada pela companhia. “Estamos aguardando as previsões de chuva para verificarmos os volumes de precipitação”, disse.

Já em Sumaré, a BRK Ambiental, concessionária responsável pela distribuição de água, afirmou que o abastecimento na cidade opera normalmente e sem interrupções ou alterações.

Além disso, o Rio Atibaia, onde 70% da captação é feita, teve nesta segunda nível de 1,70 metro de profundidade, enquanto o mínimo necessário para a captação de água bruta é de 1,20m.

A Represa do Marcelo conta com 63% de sua capacidade. As represas do Horto 1 e Horto 2 operam, respectivamente, com 100% e 60% da capacidade.

A reportagem procurou o DAE de Santa Bárbara d’Oeste e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que cuida do sistema de água e esgoto em Hortolândia, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria.