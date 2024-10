Esther é a mulher com mais votos na história da região em eleições para vereador; veja lista desde 1936

Esther Moraes, vereadora de Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Embora a conquista feminina do direto ao voto e de se candidatar nas eleições, com a instituição do Código Eleitoral de 1932, tenha significado um passo importante para a participação das mulheres na política, não consolidou tudo o que os movimentos sufragistas do século 19 e a luta feminista dos anos 1920 sonhavam.

Por muitas décadas, elas enfrentaram uma resistência feroz para levar adiante as suas pautas. Na região, por exemplo, por várias vezes os pleitos do século passado não tiveram sequer uma candidata e, quando finalmente alguma conseguia colocar o seu nome à disposição, o eleitorado pouco se interessava.

Pelo menos por parte de quem vota, isso parece estar mudando. Nas eleições do último dia 6, Esther Moraes (PV), em Santa Bárbara d’Oeste, e Professora Juliana (PT), em Americana, tiveram resultados expressivos e bateram recordes.

Segundo levantamento realizado pelo LIBERAL, Esther se tornou a candidata a vereadora que recebeu o maior número de votos na história das eleições na RPT (Região do Polo Têxtil), composta por Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

A barbarense de 25 anos, que já era parlamentar e alcançou a reeleição, conseguiu 3.355 votos e superou o recorde que até então era de Renata Belufe, na época do PT, que teve 3.297 votos no pleito de 2008, em Hortolândia.

“A nossa votação é um recado da população barbarense para a velha politica de nossa cidade: o novo está chegando. Ele é jovem, feminino, defende as minorias sociais, luta por justiça social, climática, pelo fim da violência de gênero e raça”, comentou Esther.

A reportagem não encontrou os resultados completos dos pleitos de 1936 em Santa Bárbara, 1947 em Americana, 1992 em Sumaré e 1996, em Hortolândia. No entanto, isso não atrapalha a definição do feito da vereadora, já que o(a) candidato(a) mais votado(a) nestes anos teve quantidade menor que os mais de 3,3 mil.

Os dados não encontrados também não tiram o recorde de Juliana, de 36 anos, que se reelegeu e se tornou a candidata a vereadora mais votada da história de Americana, com 2.427. A petista superou Divina Bertalia, na época do PDT, que conseguiu 2.070 votos no pleito de 2008.

A vereadora Professora Juliana, durante sessão da Câmara de Americana – Foto: Câmara de Americana/Divulgação

“Os votos são o reconhecimento da competência e qualidade do mandato. Para que o povo me conhecesse, investi em comunicação criativa e didática. Superamos o discurso polarizado com trabalho e diálogo, combatendo desinformação e discurso de ódio”, afirmou.

Apesar dos resultados indicarem um avanço na conquista do espaço das mulheres na política, Esther e Juliana ainda veem muitos obstáculos a serem superados nos próximos quatro anos.

Segundo Esther, ela provavelmente será a única representante de uma ala progressista no Legislativo barbarense, além de ela ser a única mulher entre 19 parlamentares. “Isso mostra os desafios em busca de uma maior representatividade feminina na política”, ponderou.

Já Juliana terá a companhia de outras quatro mulheres, um recorde para a Casa, mas, por ser de oposição ao atual governo, disse que enfrentou “muita violência política” e que há um desafio para envolver mais pessoas na tarefa de “tornar Americana mais justa”.

As mulheres mais votadas de cada eleição

AMERICANA

Eleição Mais votada Votos 2024 Professora Juliana (PT) 2.427 2020 Nathália Camargo (Avante) 1.350 2016 Nathália Camargo (DEM) 1.595 2012 Leonora Périco (PPS) 1.670 2008 Divina Bertalia (PDT) 2.070 2004 Lurdinha Ginetti (PDT) 1.446 2000 Eunice Pimenta (PT) 1.244 1996 Márcia Ferrero (PSDB) 1.003 1992 Maria Inês da Silva (MDB) 794 1988 Iselda Cecchino (PL) 494 1982 Maria José Bertogna (PDS) 494 1976 Sem candidatas 1972 Sem candidatas 1968 Sem candidatas 1963 Sem candidatas 1959 Sem candidatas 1955 Faustina de Almeida Chiaravalotti (PTB) 60 1951 Faustina de Almeida Chiaravalotti (PTB) 76 1947 Sem informações 1936 Sem candidatas

SANTA BÁRBARA

Eleição Mais votada Votos 2024 Esther Moraes (PV) 3.355 2020 Kátia Ferrari (PV) 1.772 2016 Germina Dottori (PV) 931 2012 Tânia Mara (PCdoB) 1.043 2008 Tânia Mara (PCdoB) 1.336 2004 Regina Rego (MDB) 985 2000 Regina Rego (PPB) 937 1996 Sueli Bonfim (PSDB) 831 1992 Antonia de Fátima Ferreira (PSDB) 520 1988 Arminda Maria da Silva (PT) 859 1982 Zezé Mano (PDS) 710 1976 Sem candidatas 1972 Sem candidatas 1968 Sem candidatas 1963 Aracy Alves Corrêa (PST) 22 1959 Sem candidatas 1955 Sem candidatas 1951 Elza Angolini (PRP) 2 1947 Sem candidatas 1936 Sem informação

NOVA ODESSA

Eleição Mais votada Votos 2024 Márcia Rebeschini (União) 849 2020 Neide Postigo (PSDB) 461 2016 Carla Lucena (PSDB) 1.072 2012 Carla Lucena (PSDB) 685 2008 Dona Dida (PV) 347 2004 Amanda Assumpção (PDT) 754 2000 Antonia Barbosa Meneses (Toninha) (MDB) 370 1996 Antonia Barbosa Meneses (Toninha) (MDB) 615 1992 Antonia Barbosa Meneses (Toninha) (MDB) 343 1988 Maria Bernadette Borba (MDB) 118 1982 Celeda Graça Martins (MDB) 105 1976 Sem candidatas 1972 Maria Madalena Bassora (Arena) 104 1968 Sem candidatas 1963 Sem candidatas 1959 Sem candidatas

SUMARÉ

Eleição Mais votada Votos 2024 Sidilene da Regional (PSD) 1.065 2020 Edna Rodrigues (PT) 958 2016 Rozilene Rocha (PSDB) 1.030 2012 Rosa Rodrigues (PT) 1.223 2008 Eva de Oliveira (PT) 2.127 2004 Eva de Oliveira (PSC) 1.437 2000 Roseli Moranza (PSDB) 720 1996 Cristina Carrara (PTB) 1.301 1992 Sem informações 1988 Teresa de Jesus Martins (partido desconhecido) 573 1982 Sem candidatas 1976 Marta Bortolozzo (Arena) 128 1972 Maria do Carmo Nogueira (MDB) 158 1966 Sem candidatas 1962 Sem candidatas 1958 Sem candidatas 1954 Sem candidatas

HORTOLÂNDIA

Eleição Mais votada Votos 2024 Professora Roberta Diniz (PT) 1.413 2020 Marciene Ceará (Rede) 1.232 2016 Simone Betini (PDT) 2.257 2012 Mida (PT) 1.984 2008 Renata Belufe (PT) 3.297 2004 Ana Perugini (PT) 2.737 2000 Raquel de Queiróz (PSDB) 810 1996 Sem informações 1992 Guiomar Hoffman (MDB) 508

Fontes: Acervo LIBERAL, Câmara de Americana, Jornal O Município de Americana, Jornal O Tempo, Cedoc (Centro de Documentação Histórica) da Fundação Romi, Diário de Santa Bárbara, Jornal d’Oeste, Jornal Cidade de Santa Bárbara, Jornal do Povo, Edição Barbarense, Associação Pró-Memória de Sumaré, Jornal O Município de Sumaré, Diário do Povo, Tribuna da Cidade de Sumaré, Folha de Sumaré, Correio Popular, Tribuna Liberal, TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e Centro de Memória Eleitoral do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo).