Especialistas dizem que tecnologia facilitou identificação de veículos furtados e roubados

As ocorrências relacionadas aos roubos e furtos de veículo caíram 27,2% no período de janeiro a abril de 2024, na RPT (Região do Polo Têxtil). A comparação foi feita com o mesmo período do ano passado, segundo os dados divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), na última semana. O número de casos caiu de 1.352 para 984.

A cidade que teve a maior diminuição de crimes foi Sumaré, de 437 para 277, seguida de Hortolândia, que despencou de 354 para 222, Americana, de 337 para 285, Santa Bárbara d’Oeste, de 171 para 167, e Nova Odessa de 53 para 33.

O ex-delegado Seccional de Americana e professor de Direito Penal, Roberto José Daher diz que o decréscimo nessa modalidade criminosa está ocorrendo por conta da adesão dos municípios ao programa “Muralha Paulista”, que compartilha as informações obtidas por meio das câmeras inteligentes entre os municípios.

“O uso da tecnologia facilitou na identificação de veículos furtados e roubados que entram dentro da cidade, assim como favoreceu as prisões dos infratores”, explica.

O professor enfatiza ainda que as atividades conjuntas entre forças de segurança como Polícias Civil, Militar e GCM (Guarda Civil Municipal) também são importantes ações de prevenção aos crimes.

“Quando há uma ação de inteligência em determinados setores, a tendência é que os criminosos evitem determinadas regiões. Por isso, a polícia precisa se antecipar e coibir os crimes, sempre que possível”, completa Daher.

Tempo de resposta

Especialista em segurança e coronel da reserva da PM (Polícia Militar), Ronaldo Pontes Furtado relata que a eficácia das câmeras também se dá pelo tempo de resposta da polícia. “Quanto mais rápida for a ação, melhor será a resposta à criminalidade, refletindo nas prisões dos envolvidos.”

O coronel disse ainda que a atuação do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) contra os desmanches ilegais de veículos também ajudou na queda dos indicadores, pois as peças só podem ser vendidas com identificação.