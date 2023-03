Estado vai subsidiar compra de imóveis para 162 famílias de SB e Hortolândia

Assinatura foi feita nesta quarta - Foto: Rogério Cassimiro / Governo do Estado de SP

O Governo de São Paulo dará uma aporte financeiro para 162 famílias de Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia comprarem sua casa própria, com um total de R$ 2,1 milhões. A autorização para a concessão dos recursos foi assinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta quarta-feira (22).

Ao todo, o Estado destinará 106,8 milhões para 8,7 mil famílias de 30 cidades, entre elas Santa Bárbara e Hortolândia. Em Santa Bárbara, o benefício chegará à 138 famílias, com um total de R$ 1.794.000. Para Hortolândia, o governo vai distribuir R$ 312 mil para 24 famílias.

Os recursos serão aportados por meio do Programa Casa Paulista, na modalidade Nossa Casa, que fornece cheque-moradia a famílias com renda mensal de até três salários-mínimos para a aquisição de unidades habitacionais em empreendimentos aprovados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional.

Essa modalidade é um subsídio concedido pelo Estado para o abatimento do valor final do contrato de financiamento do imóvel junto às construtoras. Para ter acesso ao Nossa Casa, a família precisa fazer um cadastro pelo site nossacasa.sp.gov.br e se enquadrar nos critérios do programa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Temos o melhor setor de construção do Brasil e seremos facilitadores para atacarmos o déficit habitacional do Estado”, afirmou Tarcísio.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), o repasse fomentará compra de unidades em dois empreendimentos de Santa Bárbara e em um de Hortolândia.

O valor do subsídio depende da localização do imóvel. Varia de R$ 10 mil a R$ 16 mil. O comprador pode contar ainda com subsídios federais e utilizar o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no financiamento habitacional, quando disponível.

“Vamos apoiar as famílias a acessarem o crédito e que elas possam entrar no mercado formal para comprar o imóvel diretamente do mercado. Estamos dando apoio direto para o mutuário, para que eles possam comprar suas casas dentro dos seus rendimentos”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.