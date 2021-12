Estado vai repassar R$ 18,5 milhões para obras de infraestrutura na RPT

Repasse foi anunciado pelo governador João Dória (PSDB), na última terça-feira - Foto: Governo do Estado de São Paulo

As cidades de Americana, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia e Nova Odessa vão receber, aproximadamente, R$ 18,5 milhões do Governo do Estado para serem investidos em infraestrutura urbana. O repasse faz parte do montante de R$ 1,9 bilhão que foi liberado para todos os municípios paulistas aplicarem no setor, conforme anunciado pelo governador João Dória (PSDB), na última terça-feira (7).

Em conversas com as prefeituras dos municípios e com a SDR (Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional), o LIBERAL apurou quanto cada cidade vai receber e como os recursos vão ser utilizados.

Segundo a SDR, está previsto para a Prefeitura de Americana receber R$ 6,3 milhão, que vão ser distribuídos entre um centro de saúde (R$ 1,6 milhão); pavimentação asfáltica (R$ 1,2 milhão); edificação (R$ 2,5 milhões); obras de infraestrutura urbana (R$ 700 mil) e para o Programa Parcerias Municipais (R$ 350 mil).

Para Santa Bárbara, o Governo do Estado vai liberar um total de R$ 3,59 milhões previstos para serem utilizados em revitalização de praças (R$ 750 mil); pavimentação asfáltica (R$ 2,5 milhões) e os R$ 340 mil restantes vão ser usados em obras de infraestrutura urbana.

A Prefeitura de Sumaré vai ser contemplada com R$ 6,5 milhões, e os recursos vão ser usados para o recapeamento asfáltico de diversas vias do município.

Nova Odessa e Hortolândia vão receber, respectivamente, R$ 950 mil e R$ 1,05 milhão para investir na infraestrutura urbana dos seus municípios. Em Nova Odessa, o montante vai ser dividido em obras de infraestrutura urbana (R$ 700 mil) e edificação (R$ 250 mil). Já em Hortolândia, a prefeitura prevê utilizar a verba para a aquisição de máquinas ou equipamentos (R$ 250 mil) e também edificação (R$ 800 mil).

A liberação dos recursos, conforme foi explicado ao LIBERAL, será feita pela celebração de convênio, que é uma maneira dos municípios obterem recursos financeiros por meio de parcerias com o Governo do Estado. Para que ocorra a transferência é necessário que as prefeituras entreguem toda a documentação necessária, a SDR assine o convênio e os municípios iniciem as obras.

Com exceção de Sumaré, que só precisa começar as obras para receber o repasse, as demais cidades ainda estão em fase de enviar a documentação para que o convênio seja assinado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional.