Estado repassa R$ 9,4 milhões à região para combate à dengue

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou nesta quinta-feira (20) repasses imediatos, que totalizam R$ 9,4 milhões, aos municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) para reforçar o atendimento da atenção básica e o combate à dengue, que chegou a 19,2 mil casos confirmados na região, segundo dados do próprio governo estadual. A medida foi publicada nesta sexta (21) no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a resolução, as verbas são parcelas antecipadas referentes ao segundo e terceiro quadrimestres de 2024 do IGM SUS Paulista, programa que eleva os repasses estaduais às cidades para serviços públicos de saúde. Em contrapartida, as prefeitura devem cumprir alguns índices da Saúde.

Dos municípios da RPT, Sumaré irá receber o maior montante, com R$ 2,6 milhões. Na sequência vem Hortolândia, com R$ 2,3 milhões, Americana, com R$ 2,2 milhões, Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 1,5 milhão e Nova Odessa, com R$ 609 mil.

A quantia destinada às prefeituras foi definida conforme critérios de vulnerabilidade social, população e cobertura de estratégia de saúde da família. O motivo da antecipação é o quadro da dengue no Estado de São Paulo, visto que a doença sobrecarregou o sistema de saúde.

Ainda segundo a resolução, os montantes deverão ser aplicados na atenção básica para aumentar “a disponibilidade de insumos, equipamentos, medicamentos, realização de exames, suporte para resultado dos exames, eficiência da central de regulação de leitos, bem como os fluxos e as unidades de referência e contrarreferência de atendimento.”

Destinações

Ao LIBERAL, as prefeituras de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa disseram que aguardam a efetivação dos repasses para fazerem as destinações. Ambas destacaram que nas últimas semanas houve uma tendência de queda das notificações relacionadas à doença, mas que a transmissão da dengue segue ininterrupta.

No caso do Executivo americanense, foi destacado que os recursos também servirão para custeio das ações e serviços de saúde, destinados à atenção básica e ações relacionadas à vigilância epidemiológica.

Sumaré e Hortolândia foram procuradas, mas não responderam até o fechamento desta matéria.

Casos

Segundo o painel de monitoramento do Governo do Estado, Americana tem 2.973 casos confirmados de dengue. Já Sumaré tem 5.697, Nova Odessa tem 3.480, Santa Bárbara tem 4.977 e Hortolândia, tem 2.125.