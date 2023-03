Estado prevê lançar edital do Trem Intercidades em 31 de março

Projeto do TIC Eixo Norte, que vai ligar São Paulo e Campinas, está em fase final de ajustes

A SPI-SP (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo) prevê lançar o edital do Trem Intercidades entre São Paulo e Campinas em 31 de março. A previsão foi divulgada pela pasta nesta quarta-feira (1º), por meio de nota.

Segundo a secretaria, porém, ainda não há prazos com relação à extensão até Americana, que não estará inclusa no edital.

Assunto foi abordado pelo governador Tarcísio de Freitas durante coletiva, nesta terça-feira – Foto: Rogério Cassimiro / Governo do Estado de SP

De acordo com a SPI, o trem que vai ligar São Paulo e Campinas, denominado TIC Eixo Norte, terá média velocidade, com tempo de percurso de 64 minutos. A Barra Funda será o ponto de embarque e desembarque na capital. O projeto, orçado em R$ 12,7 bilhões, está em fase final de ajustes para a publicação do edital.

A pasta lembra que, desde novembro de 2022, existe um acordo de cooperação técnica entre o governo estadual e o Ministério da Infraestrutura para a expedição de diretrizes relacionadas à liberação de território necessário à implantação do TIC Eixo Norte e da segregação entre trilhos de cargas e de passageiros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Assim, por meio da iniciativa, o Estado garante que a futura concessionária assumirá direitos e obrigações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) no trecho ferroviário até Jundiaí. Parte da rota será interligada com a Linha 7-Rubi da CPTM até Francisco Morato”, aponta a secretaria.

O assunto do Trem Intercidades já havia sido abordado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) nesta terça, em coletiva. Na ocasião, ele afirmou que o leilão para a iniciativa privada deve ocorrer ainda neste ano. “Um investimento extremamente importante”, disse.