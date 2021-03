Estado oferece cursos com bolsa-auxílio em Americana e Hortolândia

Há vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio de R$ 210 pelo programa Via Rápida

O Governo do Estado está com 1.595 vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio de R$ 210 pelo programa Via Rápida, em diversas áreas. Há oportunidades em Americana e Hortolândia entre as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil).

Os cursos são de curta duração e contam com opções de aulas ao vivo, no modelo EAD (Ensino à Distância). As inscrições foram abertas na última sexta-feira e podem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br até o próximo dia 30.

Em Americana, as vagas são para os cursos de técnica de vendas; marketing digital para redes sociais e comércio eletrônico; publicidade para mídias digitais; marketing e comunicação de moda; e planejamento e gestão de empreendimentos gastronômicos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Hortolândia oferece oportunidades para formação em porteiro e controlador de acesso; recepção e atendimento; assistente administrativo; assistente contábil, de crédito e cobrança; assistente de recursos humanos; e informática básica.

Podem se inscrever pessoas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e residentes no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência. A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Auxílio

Os estudantes matriculados a partir deste mês nos cursos de qualificação do programa receberão uma bolsa única de R$ 210 para ajuda em suas despesas durante a realização do curso. O auxílio será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e tenham frequentado os 10 dias de aula.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para receber a bolsa, além de estar desempregado e ser frequente no curso, o aluno não pode estar recebendo seguro-desemprego ou auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

O pagamento será feito via código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 horas.