Estado inclui Corredor Metropolitano no plano do próximo quadriênio

O Governo de São Paulo incluiu o Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares, que corta Americana e região, no PPA (Plano Plurianual) para o quadriênio 2024-2027.

O plano, porém, não especifica quais serão as melhorias e os valores investidos. Diz apenas que o objetivo é a estruturação do transporte na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Ônibus metropolitanos em trânsito pela região – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), ainda não há nenhum projeto concreto para esses próximos quatro anos.

O que se sabe, no entanto, é que ainda falta a implantação do trecho denominado “Variante Sumaré – Hortolândia”, que, conforme consta no site da EMTU, está em fase de projeto e terá 7,6 km de extensão. A estrutura será uma ligação entre o Terminal Metropolitano de Hortolândia e o futuro Terminal Multimodal de Sumaré.

O PPA também prevê aplicação de recursos no Trem Intercidades que vai ligar Campinas e São Paulo, entre outros investimentos.

O plano entrou em pauta na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no último dia 21. A proposta ainda precisa ser analisada e votada pelos deputados estaduais.

Principal ferramenta do governo para a promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado, o PPA mostra quais serão as diretrizes, metas e despesas da administração pública para o quadriênio seguinte.

O governo lista 12 objetivos estratégicos para os próximos quatro anos: educação pública com efetividade; saúde pública com maior acesso; segurança pública fortalecida; menor vulnerabilidade social; infraestrutura e mobilidade urbana expandidas; moradia digna; meio ambiente e recursos naturais preservados; setor produtivo competitivo; agronegócio com produção diversificada e sustentabilidade; turismo, esporte, cultura e economia criativa aliados ao desenvolvimento; gestão pública ágil; e política fiscal e tributária modernas.

PROGRAMAS

Ao todo, o projeto conta com 110 programas: 104 desenvolvidos e mantidos pelo Poder Executivo, dois pelo Legislativo, dois do Judiciário, um da Defensoria Pública e um do Ministério Público.

O PPA fica em pauta por 15 sessões, para que os parlamentares tomem conhecimento e apresentem emendas à proposta. Após o período, o projeto segue para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Ao final da deliberação, a matéria passa para discussão e votação pelo plenário da Alesp.