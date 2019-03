Estado devolve R$ 485,3 mil de IPVA na região

Proprietários que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2018 na RPT (Região do Polo Têxtil) receberam de volta R$ 485,3 mil. O reembolso, feito pela Secretaria Estadual de Fazenda e Planejamento, é referente à restituição proporcional do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Ao todo, donos de 1.138 veículos na região tiveram acesso ao benefício, segundo a pasta. O primeiro lote está liberado para aqueles que registraram boletim de ocorrência no primeiro trimestre do ano passado. Até abril, outros três lotes devem ser liberados. Foto: Arquivo / O Liberal

Dos cinco municípios que compõem a RPT (Região do Polo Têxtil), Americana concentra o maior valor recebido (R$ 203.253) e o número de veículos furtados ou roubados (438). Na sequência vêm Santa Bárbara d’Oeste (R$ 104.526 para 244 veículos), Sumaré (R$ 84.431 para 217), Hortolândia (R$ 67.180 para 190) e Nova Odessa (R$ 25.920 para 49).

O contribuinte que tiver direito à devolução e estiver dentro do calendário de pagamento (confira no quadro ao lado) deve comparecer à agência do Banco do Brasil mais próxima com uma cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) e a cédula de identidade original.

A prática é lei (13.032) desde 2008 e garante às vítimas o ressarcimento integral ou parcial do IPVA. Caso o veículo tenha sido roubado em janeiro, por exemplo, antes de quitar o tributo, o contribuinte fica isento de pagá-lo.

Para isso, o proprietário deve registrar um boletim de ocorrência, desde que o automóvel tenha sido furtado ou roubado no Estado de São Paulo. No caso de recuperação do veículo, volta a ser devido o IPVA no exercício em que ela ocorrer, proporcionalmente aos meses que restarem até o final do respectivo ano.

Como consultar: