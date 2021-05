Estado de São Paulo registra 2,2 mil casos de chikungunya em 2021

Os casos de chikungunya dispararam no Estado de São Paulo em 2021. Enquanto no ano passado foram confirmados 48 positivos, esse ano já são 2,2 mil. Na RPT (Região do Polo Têxtil), Santa Bárbara d’Oeste registrou um caso suspeito da doença, que segue em investigação.

As cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré informaram que não registraram nenhum caso da doença este ano. Hortolândia não respondeu.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A maior parte dos casos do Estado se concentra na Baixada Santista, que contabiliza mais de 1,9 mil contaminações em 2021. A informação foi divulgada pelo Secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, na coletiva de imprensa de quarta-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Isso (aumento de casos) mostra uma ação de diagnóstico e, à medida em que faço esse diagnóstico, eu estimulo toda minha rede de vigilância epidemiológica para estar indo para aquelas cidades e moradias daqueles pacientes, para controlar o criadouro desses mosquitos”, disse Gorinchteyn.

A chikungunya também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue e do zika vírus. Os principais sintomas são febre alta de início rápido, dores intensas nas articulações, principalmente de pés, mãos, dedos, tornozelos e pulsos. É comum a ocorrência de dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas.