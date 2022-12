Estado cobra na RPT mais de R$ 32 milhões em débitos com o IPVA 2022

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo está notificando, desde a última sexta-feira (25), proprietários de veículos devedores do IPVA 2022 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Ao todo, na RPT (Região do Polo Têxtil), 29.618 automóveis não estão em dia com o imposto e com isso o Governo deve arrecadar mais de R$ 32,5 milhões.

O município com mais veículos devedores é Sumaré com 9.196, o que representa, segundo dados do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), 4,78% da frota local. Porém, proporcionalmente, o município com maior porcentagem de pendências com o IPVA é Hortolândia com 5,4% ou 7.370.

Apesar de ter a maior frota da região, com 193.842, Americana tem apenas 6.555 devedores, ou seja, 3,38%. Já a cidade que tem a menor porcentagem de veículos com débitos é Santa Bárbara d’Oeste: 3,11%, com 4.706 automóveis.

As cidades da RPT correspondem a 2% dos notificados e do total de débitos do estado de São Paulo – que tem 1.499.754 veículos devedores e cerca de R$ 1,76 bilhão a receber. Deste total, descontadas as destinações constitucionais (como 20% para o Fundeb), o valor restante é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos e os outros 50% para o Estado.

A notificação está acontecendo exclusivamente via Diário Oficial do Estado e traz a identificação do proprietário e do veículo, e os valores do imposto, da multa incidente e dos juros por mora. Não haverá notificação via Correios ao domicílio tributário do proprietário. A consulta online inserindo CPF/CNPJ ou placa do veículo pode ser feita no site da Imprensa Oficial.

O pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento. Para isso, é preciso informar o número do Renavam do veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado.

SANÇÕES. O débito não quitado no prazo de 30 dias ou para o qual não for apresentada defesa no mesmo prazo será inscrito em Dívida Ativa e os nomes do proprietário e do responsável solidário, se houver, serão incluídos no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais (CADIN Estadual) e na Dívida Ativa do Estado de São Paulo. A administração do débito inscrito em dívida ativa é transferida à Procuradoria Geral do Estado (PGE), que poderá iniciar o procedimento de execução judicial.

Os proprietários dos veículos podem tirar dúvidas ou encontrar mais informações no site da Secretaria da Fazenda pelo canal Fale Conosco, no Portal da Sefaz-SP ou nos telefones do Call-Center 0800-0-170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2450-6810 (exclusivo para chamadas de celular).