Estado autoriza obra entre Sumaré e Hortolândia

Autorização para o início das obras foi assinada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), nesta terça-feira - Foto: Divulgação - Prefeitura de Sumaré

Os bairros vizinhos Parque Bandeirantes, em Sumaré, e Jardim Nova Europa, em Hortolândia, passarão a ser conectados por um viaduto sobre a linha férrea. A intervenção promete facilitar o tráfego no limite entre as duas cidades numa região também marcada pela proximidade com Campinas. A autorização para o início das obras foi assinada pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB), nesta terça-feira.

O custo do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) está orçado em R$ 35,7 milhões, enquanto a previsão de entrega do dispositivo viário é para fevereiro de 2024. Para o governador, a obra “vai mudar a realidade do trânsito e do tráfego na região”.

Isso, porque o investimento abrirá uma nova rota de acesso à Rodovia Anhanguera (SP-330) para quem estiver em Hortolândia, já que o viaduto fará a interligação da Avenida Cristóvão Colombo, do lado hortalendense, com a Estrada Américo Ribeiro dos Santos (Estrada da PPG), na parte sumareense, que desemboca na rodovia.

Abre-se, dessa forma, um novo caminho de escoamento da produção de empresas instaladas nessa região, além do trânsito entre os próprios moradores. “É mais uma melhoria de grande importância para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Campinas, que vai facilitar o dia a dia dos cidadãos e ajudar a desafogar o trânsito em outras vias dos municípios”, disse o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania), ao lado do prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes (PL).