Estado autoriza abertura de licitação para o Trem Intercidades

O Governo de São Paulo publicou nesta quinta-feira (23), no Diário Oficial, a autorização para a abertura da licitação do Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo, o chamado TIC Eixo Norte. Segundo o texto, o prazo de concessão será de 30 anos a partir da data indicada na ordem de início da operação comercial.

O projeto inclui diferentes serviços, entre eles o Serviço Expresso, que vai conectar Campinas e a Estação Barra Funda, em São Paulo, com parada em Jundiaí.

Governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve lançar edital no próximo dia 31 – Foto: Isadora de Leão Moreira / Governo do Estado de SP

Também há o Serviço Linha 7 Inicial e o Serviço Linha 7- Rubi, que vão ligar a Estação Barra Funda a Jundiaí e atenderá as cidades de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista; e o Serviço TIM, que vai unir Jundiaí e Campinas, com passagem por Louveira, Vinhedo e Valinhos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 1º, a SPI-SP (Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo) prevê lançar o edital do processo licitatório no próximo dia 31. A modalidade é concorrência internacional.

De acordo com o governo, o trem terá média velocidade, com tempo de percurso de 64 minutos. O projeto também contempla uma extensão até Americana, que não estará inclusa nessa licitação.

Licitação

Segundo a publicação desta quinta, o primeiro critério de julgamento da licitação será o de menor valor requerido a título de aporte, a ser pago pelo Estado, que estima investir R$ 12,7 bilhões. O montante deverá ser utilizado nos investimentos exigidos em contrato.

Além da tarifa, a concessionária também poderá explorar outras fontes de receita, com serviços acessórios. O governo permitirá, por exemplo, que a empresa agregue nomes comerciais aos nomes das estações.

Caberá ao Estado fixar e rever as tarifas dos serviços Linha 7 Inicial, Linha 7-Rubi e TIM. No caso do Serviço Expresso, a concessionária determinará o valor, que deverá estar dentro de um teto fixado em contrato.

A empresa vencedora ficará responsável tanto pela operação do TIC Eixo Norte como pela implantação e manutenção da infraestrutura.