Estado apoia restrições regionais para conter pandemia, diz Vinholi

Governo paulista reforça que municípios podem adotar medidas mais restritivas, como lockdown, mas não afrouxar as determinações do Estado

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, reforçou nesta quarta-feira (17) que o governo paulista apoia que os municípios adotem medidas mais restritivas do que a fase emergencial do Plano São Paulo para conter o avanço da pandemia.

O aumento de casos e recordes de internações pelo novo coronavírus (Covid-19) tem desencadeado lockdowns regionais pelo Estado. Nesta quarta, por exemplo, São José do Rio Preto entrou em lockdown, dividido em duas fases e válido até 31 de março.

O Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, na coletiva desta quarta-feira – Foto: Governo do Estado de São Paulo

O anúncio provocou uma corrida de consumidores a postos de combustíveis e supermercados na região. A medida foi seguida por outras 11 cidades da região noroeste paulista, que também entraram em lockdown hoje.

“É isso que nós defendemos desde o primeiro momento. Quando aquela localidade verifica a intensidade da pandemia, a necessidade de agir para poder intensificar essas ações, assim deve fazer”, afirmou Vinholi durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

A possibilidade de se discutir um lockdwon na RMC (Região Metropolitana de Campinas) – que inclui Americana e região – está em pauta desde terça-feira (16). Os prefeitos das 20 cidades voltam a se reunir em reunião virtual na sexta-feira (19) para reavaliar o cenário e os efeitos da fase emergencial.

“Hoje, mais de 30 cidades estão implementando maiores restrições. Nós poiamos essas restrições. A nossa área técnica de saúde orienta esses municípios para que eles possam fazer de maneira correta essas restrições”, comentou Vinholi.

A fala foi endossada pelo governador João Doria (PSDB). “Não podem afrouxar [as medidas]. Mas se entenderem que devem ser mais restritivos, poderão fazê-lo e terão a compreensão do governo do estado”, disse o tucano.

O caso de Araraquara foi citado pelo secretário. A cidade entrou em lockdown por dez dias entre o fim de fevereiro e começo de março, registrando queda de 50% na transmissão do vírus.

“Eu estive lá em pelo menos duas vezes nesse período. As medidas foram adotadas com apoio do governo do Estado e geraram resultado. Da mesma forma, nós entendemos que vai ser feito ao longo desse processo na fase emergencial”, ressaltou Vinholi.

Porém, as taxas de internações seguem altas em Araraquara. Nesta quarta-feira, a ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 97%, enquanto os leitos de enfermagem registram 78%.