Americana, Nova Odessa e Sumaré foram contempladas com investimentos anunciados nesta sexta-feira pela Educação

Americana foi beneficiada com um ônibus de 29 lugares avaliado em R$ 237,8 mil - Foto: Ciete Silvério - SEDUC

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) anunciou, nesta sexta-feira (1º), investimento de R$ 6,2 milhões na construção de uma creche, reforma de uma quadra e entrega de um ônibus escolar na RPT (Região do Polo Têxtil).

Americana foi beneficiada com um ônibus de 29 lugares avaliado em R$ 237,8 mil. Com a nova aquisição, a frota escolar passará a contar com 16 veículos, que atendem aproximadamente 450 alunos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O segundo maior investimento será direcionado para Sumaré, com a reforma e cobertura da quadra da Escola Estadual Professora Ondina Pito Gonzales, no Jardim Morumbi, na região de Nova Veneza.

A obra está orçada em R$ 1,5 milhão.

O maior aporte de recursos – R$ 4,5 milhões – será na construção de uma creche, em Nova Odessa. O CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) funcionará no Jardim dos Lagos 2, com capacidade para cerca de 170 alunos.

No Estado, 52 municípios foram beneficiados com veículos escolares e outros 30 receberão recursos para reforma, ampliação e construção de creches e escolas.

A transferência dos ônibus foi formalizada pelo secretário da Educação, Renato Feder, em encontro com prefeitos e representantes dos municípios na última quinta. Foram investidos R$ 17,3 milhões só com a aquisição dos veículos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na ocasião, também foram assinados termos de compromisso para a construção de 12 unidades do programa Creche Escola, distribuídas em 11 cidades, e outras 31 reformas e ampliações de creches e escolas, em 30 municípios.

Para a transferência desses recursos, por meio do Painsp (Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo), a Educação prevê investimentos de R$ 68,7 milhões.

Outras cidades

Na região de Campinas, além de Americana, receberam ônibus Aguaí, Analândia, Araras, Iracemápolis, Nazaré Paulista, Santa Cruz da Conceição, Socorro e Vargem Grande do Sul.

Também na região, além de Nova Odessa e Sumaré, serão beneficiadas com recursos para obras, as cidades de Artur Nogueira, Bragança Paulista, Espírito Santo do Pinhal e Santa Gertrudes.