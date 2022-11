Estado anuncia ensino integral em 17 escolas da região

Mudança terá início na unidades no ano letivo de 2023, segundo o governo

Escola Professora Maria Frizzarin, no Jd. Mirandola, em Americana, foi uma das escolhidas para o programa - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira a entrada de 17 escolas da RPT (Região do Polo Têxtil) no Programa Ensino Integral. Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Hortolândia terão colégios inclusos para o ano letivo de 2023.

Em Americana e Santa Bárbara, três escolas serão adicionadas ao programa em cada cidade, enquanto Sumaré terá cinco e Hortolândia seis. Nova Odessa, por outro lado, não teve nenhuma. Ao todo, 261 escolas do Estado passarão a fazer parte do programa, totalizando 2.311 colégios, sendo 44% deles da rede pública.

O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), junto ao secretário da educação, Hubert Alquerés. Rodrigo comemorou a implementação.

“Essas 261 novas escolas terão educação e aprendizado em dobro para os estudantes. Isso completa um ciclo desse governo que saiu de 100 mil alunos em 2019 para mais de 1,2 milhão de alunos no ano letivo de 2023. Foi um enorme esforço feito pelo Governo do Estado e pela rede estadual de educação para que a gente pudesse alcançar esse número”, disse.

Em julho de 2021, o Estado já havia implantado o Programa Ensino Integral em 14 escolas de Americana, e nove de Santa Bárbara, além de uma em Nova Odessa. Presente em todas as 91 Diretorias de Ensino do Estado e alcançando 492 municípios, o programa criado em 2012 visa potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes.

Além do anúncio das novas escolas implementadas ao programa, foi divulgada a compra de 118 ônibus para compor a frota escolar. De acordo com o governo do Estado, o investimento ultrapassa os R$ 28 milhões. Cada ônibus pode levar até 29 estudantes.

Continuidade

O governador eleito no último domingo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promete continuar incentivando este movimento. Em seu plano de governo, o então candidato afirma que irá ampliar a educação em período integral para ensino fundamental e médio, assim como tempo de estudo ampliado e currículo integrado.

Escolas que terão ensino integral em Americana e Santa Bárbara:

Americana

Profa. Maria Frizzarin

Prof. Mário Patarra Frattini

Prof. Martinho Rubens Belluco

Santa Bárbara d’Oeste

Dirceu Dias Carneiro

Profa. Maria José Margato Brocatto

Prof. Ulisses de Oliveira Valente

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani