Estado alerta sobre riscos e municípios incentivam vacinação contra febre amarela

Cidades mineiras e paranaenses estão em alerta devido à doença; período do carnaval preocupa

As pessoas que pretendem curtir o feriado prolongado do carnaval em cidades paulistas que fazem divisa com os estados de Minas Gerais e Paraná devem procurar uma unidade de saúde para confirmar se a vacinação contra a febre amarela está em dia.

Nesta semana, o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológico) do Estado de São Paulo chamou atenção para o risco de contaminação por febre amarela, uma vez que os municípios mineiros e paranaenses estão em alerta para casos da doença.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana uma campanha de reforço da vacinação contra a doença. As doses estão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

A medida priorizará a população em geral a partir dos 9 meses de idade que ainda não foi vacinada ou aquelas que não completaram o esquema vacinal de duas doses – que é de uma dose aos 9 meses de idade e a segunda dose aos 4 anos de idade. A partir de 5 anos de idade, a dose é única.

Americana, Sumaré e Hortolândia também estão vacinando contra a doença. “Salientamos a importância das pessoas se imunizarem contra a febre amarela neste período de férias e a proximidade do feriado de carnaval, onde muitos se deslocam a regiões onde a presença do mosquito transmissor é mais evidente”, alerta a Saúde de Hortolândia. O município de Nova Odessa não se manifestou.