Estado abre inscrições para cursos de idioma

Alunos da rede estadual de São Paulo já podem garantir a vaga em uma das classes do CEL (Centro de Estudos de Línguas), que funcionam em escolas estaduais. São 200 unidades, quatro delas na RPT (Região do Polo Têxtil), com matrículas abertas para aulas de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim. Os cursos são gratuitos para alunos do ensino regular e integral. A programação do primeiro semestre de 2019 tem início previsto para fevereiro.

Para fazer o cadastro, basta comparecer a uma unidade do CEL e apresentar os documentos pessoais do candidato. No caso de menores de 18 anos, o processo precisa ser realizado por pais ou responsáveis. A oferta de idiomas varia de acordo com a escola e a região.

As escolas com CEL são a Olympia Barth de Oliveira (Americana), Hedy Madalena Bocchi e Liomar Freitas Câmara (Hortolândia) e Dom Jayme De Barros Câmara (Sumaré).

O Centro de Estudos de Línguas é organizado por semestre (seis no total) com aulas quatro vezes por semana no contraturno do horário regular ou aos sábados para estudantes a partir do 7º ano do ensino fundamental. A única exceção é o inglês, voltado para o ensino médio que tem duração de dois semestres (um ano). Já o plano de estudos tem foco na gramática e conversação. O rendimento dos estudantes é avaliado em provas escritas e orais em sala de aula. Além do certificado, desempenho, carga horária e nível são registrados no histórico escolar.