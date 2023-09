O Governo de São Paulo lançou nesta sexta-feira um novo concurso para preencher 3,5 mil vagas de policiais civis em todo o Estado de São Paulo. Os interessados poderão se inscrever do dia 11 de setembro até 10 de outubro.

Para o cargo de delegado de 3ª classe, por exemplo, serão 552 vagas, com salário inicial de R$ 15 mil.

Concurso da Polícia Civil tem 3,5 mil vagas – Foto: Claudeci Junior / Liberal

De acordo com o levantamento do Sindpesp (Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo), atualizado até outubro de 2022, na região atendida pela Delegacia Seccional de Americana, das 58 vagas para a carreira, estão preenchidas somente 27, representando um déficit do efetivo de 46%.

No edital publicado no Diário Oficial também constam vagas para as carreiras de investigador e de escrivão, que terão 1.250 e 1.333 vagas, respectivamente, com salário inicial de R$ 5,8 mil.

Já na Polícia Técnico-Científica serão 116 cargos para médico-legista e 249 para peritos criminais, ambos com provimentos a partir de R$ 12,9 mil.

“Nosso plano é cumprir aquilo que prometemos, de aumento salarial e de reforço do efetivo da polícia. Com concurso em andamento de 2,9 mil vagas, mais essas 3,5 mil, são 6,4 mil vagas para os policiais civis que vão contribuir e muito para proteger as pessoas do Estado de São Paulo”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.