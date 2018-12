Esgoto vaza em avenida e gera reclamação de moradores

Moradores da Avenida João Luiz Mazer, no Jardim das Orquídeas, em Santa Bárbara d’Oeste, reclamam de vazamentos constantes de esgoto na altura do número 1000. Segundo o morador Aparecido Simão, o esgoto vaza pelo poço de visita nos dois lados da avenida. Ela fica na divisa entre Americana e Santa Bárbara. De acordo com ele, o problema acontece nos dois lados.

Foto: Divulgação

Aparecido mora há poucos meses num condomínio próximo ao local do vazamento e informa já ter vivenciado o problema várias vezes. Na semana passada, o esgoto voltou a escorrer pela avenida. O mau cheiro incomoda as pessoas, que se preocupam também com o aparecimento de baratas e escorpiões. “Já achamos escorpiões subindo pela parede de fora do condomínio”, informa.

A Prefeitura de Americana informou, por meio de nota, que embora a avenida esteja na divisa, o problema ocorre na rede de esgoto de Santa Bárbara. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) barbarense informou que vai levantar a causa dos vazamentos frequentes e tomar as providências para resolver a questão de forma definitiva.

