Escolas técnicas e Fatecs da RPT receberão verba para melhorias

As duas Fatecs (Faculdade de Tecnologia) e seis Etecs (Escola Técnica Estadual) do Centro Paula Souza que estão localizadas nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) vão receber verbas para melhorias. O repasse da foi anunciado pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (1º). Ainda não informado o valor que cada unidade receberá.

Fatec de Americana é uma das instituições beneficiadas com os recursos liberados – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Os recursos serão destinados para compra de kits para o ensino híbrido, montagem de salas de integração criativa com espaços “maker” e obras de reformas em unidades. As salas de aulas e laboratórios vão receber câmeras, televisores de 65 polegadas, caixas de som, microfones, computadores e tripés. Os equipamentos vão aprimorar o ensino híbrido.

“Estou há muitos anos em frente ao Centro Paula Souza e acho que em momento nenhum tivemos um anúncio deste porte. Ele [anúncio] vem em um momento apropriado, porque é uma fase que estamos redefinindo perspectivas da educação profissional, a partir das experiências acumuladas que adquirimos neste período delicado. Os ambientes precisam estar adequados a uma sociedade 4.0”, disse a superintendente do Centro Paula Souza, Laura Laganá.

Todas as Etecs e Fatecs receberão equipamentos para a montagem desses ambientes. Serão notebooks, kits de arduino, impressoras 3D, scanners 3D, mobiliários, mesa de corte a laser, lousas. Além destes itens, as unidades também vão passar por obras e reformas já em 2021.

Em Americana, a Fatec “Ministro Ralph Biasi” será contemplada, além da Etec Polivalente. Em Hortolândia, são três Etecs, sendo duas delas extensões da unidade do município vizinho, Sumaré, que conta com uma unidade Fatec. Em Nova Odessa, a unidade da Etec Ferrucio Humberto Gazzetta, também será contemplada, assim como a Etec “Prof. José Dagnoni”, que fica localizada em Santa Bárbara d’Oeste.