Escolas Sinesia Martini e Antonio de Arruda Ribeiro lideram Ideb em Americana e Santa Bárbara

As escolas estaduais Professora Sinesia Martini e Professor Antonio de Arruda Ribeiro lideraram as avaliações do Ideb 2023 (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, respectivamente.

Os resultados foram divulgados nesta quarta-feira (14) pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Sinesia Martini fica na região da Praia Azul, em Americana – Foto: Leonardo Matos/Liberal

O Ideb é um indicador a cada dois anos da qualidade de ensino e leva em consideração dois conceitos: a aprovação escolar, obtida por meio do Censo Escolar, e o desempenho dos alunos no Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que é uma prova no qual o Inep avalia o quanto a criança ou o jovem aprendeu na escola.

A escola Sinesia Martini, que fica no São Benedito, na região da Praia Azul, tem 212 alunos nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano).

A unidade alcançou a nota média de 8,18 no Saeb e a taxa máxima de aprovações, com isso o índice foi de 8,2, o maior da RPT (Região do Polo Têxtil), em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Projeto

“A sensação é de dever cumprido. Tivemos um grande foco na educação emocional, então nós temos na matriz curricular o projeto ‘Convivência’ e por meio dele conseguimos melhorar o ambiente da escola. Não temos problemas de indisciplina”, disse o diretor Edvaldo Carlos de Oliveira, que ainda destacou a participação de toda a comunidade escolar.

Já a Antonio de Arruda Ribeiro, no Jardim Industrial, tem 170 alunos nos anos iniciais e conseguiu nota média de 7,65 no Saeb e taxa máxima de aprovações. O índice foi de 7,7.

“A gente trabalha com muita seriedade. É saber que a gente tem um trabalho de excelência e em parceria com as famílias. O trabalho realizado dentro da escola seguiu à risca o programa feito, isso foi muito importante”, afirmou a diretora Ana Maria de Campos Andia.

Ana Maria também destacou que há um acompanhamento educacional, como, por exemplo, telefonar para as famílias quando o aluno falta. Isso colaborou para a taxa de aprovação.