Erros em homologações podem prejudicar trabalhadores

Com a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro de 2017, as homologações não precisam mais ser assinadas nos sindicatos. Entidades da RPT (Região do Polo Têxtil) apontam que, por conta disso, muitos trabalhadores estão sendo lesados na hora de receber verbas rescisórias, já que nem sempre os cálculos são feitos da maneira correta pela empresa e o empregado não conta com conhecimento técnico para fazer essa avaliação.

Assinando a homologação diretamente na empresa, o trabalhador tem a vantagem de conseguir dar entrada no Seguro-Desemprego e sacar o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) mais rapidamente. Quando o trabalhador passa a homologação pelo sindicato acaba levando um tempo maior para conseguir ter acesso a esses dois direitos, já que é necessário agendar um dia e horário para assinar a homologação. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Contudo, de acordo com sindicatos ouvidos pela reportagem, na pressa de sacar o dinheiro, o trabalhador tem assinado homologações com cálculos errados. Se esses são percebidos mais tarde, será mais trabalhoso conseguir reaver o valor, alertam as entidades.

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Têxteis de Americana e Região, Antonio Martins lamentou que a entidade não tem mais um controle social das demissões e acaba desconhecendo a realidade do mercado. “Sempre fizemos o papel de assistente social nas homologações, e hoje isso fugiu da mão da gente”, afirmou. No sindicato, as homologações caíram de 1,8 mil ao ano para 100.

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, Sidalino Orsi Junior estima que as homologações na entidade tenham caído cerca de 70% após a reforma. “Conferíamos se não faltava dinheiro, principalmente nas verbas rescisórias. As situações mais comuns que identificávamos é se ele não estava em estabilidade pré-aposentadoria, cálculos errados de horas extras, adicional noturno e fundo de garantia. A tendência é que as empresas continuem a fazer isso, e em alguns casos é de má-fé”.

Quem também concorda que esses erros nos cálculos possam ser cometidos de forma deliberada pela empresa é Kleber Roberto, tesoureiro do Sindicato dos Químicos de Americana. “Temos visto muitos erros em férias, com discrepâncias de R$ 300, R$ 400. O trabalhador chega para fazer a homologação e não conhece praticamente nada”, explicou.

A reforma trabalhista também prevê que os acordos negociados prevalecem sobre a legislação. Dessa maneira, as homologações precisam passar pelos sindicatos em algumas categorias em que essa obrigação seja prevista em convenções coletivas. Esse é o caso do Sincomerciários, que representa os trabalhadores no comércio de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis.

“Já houve despachos do juiz favoráveis à multa para o empregado quando a homologação não foi feita no sindicato. Esse acerto aqui na sede é importante porque há a conferência dos cálculos e muitas vezes um erro é resolvido com um simples telefonema ao homologador”, indicou o presidente do sindicato da categoria, Marcos Antonio Avancini.

As homologações são oferecidas gratuitamente nos sindicatos – a exceção são os têxteis, que cobram R$ 50.

Avaliação

A queda na procura pelos sindicatos para realização das homologações mostra, na opinião do professor de direito tributário Felipe Dutra, que os trabalhadores não se sentem representados pelas entidades sindicais. O especialista é coordenador do curso Capacitação em Tributos da FGV (Fundação Getúlio Vargas). “É claro que os sindicatos estão preocupados em perder a base de trabalhadores, essa cultura nunca foi criada. No Brasil, o movimento sindical acabou sendo gerado de cima para baixo”, avaliou.

Questionado sobre a queda da obrigatoriedade da presença dos sindicatos nas homologações, o professor disse que não a encara de forma negativa. “Algumas entidades colocam que isso significa o fim da assistência gratuita nos cálculos das verbas rescisórias. Mas o trabalhador pode procurar o sindicato se quiser”, afirmou. Ele lembrou que há também outras alternativas, como advogados trabalhistas e assistência jurídica gratuita em algumas sedes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Tesoureiro do Sindicato dos Químicos de Americana, Kleber Roberto explicou que a entidade tem trabalhado justamente no sentido de se reaproximar da categoria, em um “resgate”. Como exemplo, ele citou medidas educativas sobre os direitos dos trabalhadores e a realização de homologações gratuitamente independente do trabalhador ser associado.