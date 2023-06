Envolvidos em furto de caminhonetes são presos após passarem em muralha digital

Três homens que estariam envolvidos em furtos de caminhonetes foram presos após um acompanhamento da GCM (Guarda Civil Municipal) de Paulínia. Eles tentaram fugir em alta velocidade por vários bairros de daquele município, mas foram detidos.

Os suspeitos já eram monitorados pela Polícia Civil de Santa Bárbara d’Oeste. Um deles já tinha mandado de prisão decretado pela Justiça.

Suspeitos foram detidos por patrulheiros da GCM – Foto: GCM / Divulgação

De acordo com o comandante da GCM, Rodrigo Domingues Vieira, a corporação já tinha sido informada sobre um Chevrolet Ônix que estaria sendo usado por suspeitos de furto. O carro foi flagrado pela muralha digital com sistema de câmeras e localizado pelos agentes na Avenida Heitor Nascimento.

Ao perceber a aproximação dos guardas, o condutor fugiu em alta velocidade. Durante o acompanhamento, os passageiros abriam os vidros e portas e arremessavam objetos para fora.

Depois de dez minutos de acompanhamento, o motorista perdeu o controle da direção e subiu em uma praça pública, o que ocasionou danos no para-choque e na roda dianteira. Devido o pneu ter murchado, os três suspeitos que estavam dentro do carro foram detidos.

Todos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde o furto já estava sendo investigado. Somente o homem que era foragido da Justiça permaneceu preso, enquanto os demais foram soltos, mas serão investigados pela Polícia Civil.

“Nosso objetivo será esclarecer as circunstâncias do furto e comprovar se há a participação de outras pessoas. Por enquanto, podemos afirmar que, possivelmente, eles furtavam em Santa Bárbara e levavam os veículos para outros municípios, como Paulínia e Campinas”, diz o delegado do caso, José Donizeti de Melo.