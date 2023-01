Entregadores de delivery paralisam atividades em Americana e Santa Bárbara

Proposta da paralisação é questionar a forma de cobrança de plataformas de entregas no formato delivery - Foto: Anderson Gobbis Braga

Pelo menos 60 entregadores paralisaram suas atividades em Americana e Santa Bárbara d’Oeste na manhã desta quarta-feira (25). A informação foi confirmada ao LIBERAL por uma das lideranças do movimento, Anderson Gobbis Braga. A iniciativa pode refletir em dificuldade para conseguir entregas de pedidos por aplicativos.

Motoboys se reuniram na noite de terça-feira (24) e decidiram interromper as entregas via app a partir das 8h de hoje. A proposta da paralisação é questionar a forma de cobrança de plataformas de entregas no formato delivery.

Eles entendem que os trabalhadores não são reconhecidos. “Queremos o reajuste das taxas pagas pelos apps, fim das operadoras logísticas que acabam terceirizando motoboys e a reavaliação das entregas múltiplas, visto que recebemos apenas uma vez por elas”, relata Anderson.

Grupo se reuniu na noite de terça-feira para organizar a paralisação nesta quarta – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Nesta quarta-feira, o grupo se dividiu e esteve presente em padarias de Americana e Santa Bárbara, buscando apresentar a pauta de reinvindicações para outros motoboys. A escolha pelas padarias, segundo Anderson, é porque no período da manhã estes são os estabelecimentos que mais possuem demanda.

“Quando eles chegam nas padarias para retirar as entregas, nós conversamos com eles para falar sobre a importância do grupo se unir e pedir valorização da categoria”, afirma.

O principal reflexo deve ser sentido à noite, quando o volume de pedidos para restaurantes e lanchonetes aumenta significativamente. O movimento ainda avalia a realização de uma motociata pelas ruas das duas cidades no horário de almoço.

Cidades de outros estados também realizam paralisações nesta manhã, como Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS).